Football. Bosnie-Herzegovine 0-France 1 : Griezmann et Lloris artisans de la victoire

Accueil > Sports > Football. Bosnie-Herzegovine 0-France 1 : Griezmann et Lloris artisans (...)

Les Bleus sont premiers du groupe avec sept points devant l’Ukraine et la Finlande ©DR

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir l’équipe de France débloquer le tableau d’affichage. Un centre d’Adrien Rabiot était repris par Antoine Griezmann qui plaçait un joli coup de tête. « Grizou » a inscrit son trente-cinquième but sous le maillot bleu, dépassant ainsi d’un but David Trezeguet. Pour aller loin dans une compétition et gagner des trophées, il faut un bon gardien de but. La France l’a avec Hugo Lloris qui a effectué à la vingt-sixième minute de jeu un arrêt de grande classe. Un réflexe lui a permis de détourner une tête puissante d’Ahmedhozic. Deux minutes avant, il intervenait sur un tir de Todorovic.

La Défense française qui résistait et ne pliait pas

La première mi-temps a été plutôt laborieuse avec un manque de justesse technique et un dernier geste défaillant face au but. Les Bleus ne trouvaient pas d’espaces entre les lignes face au bloc des Bosniens. En deuxième mi-temps, la Bosnie-Herzegovine mettaient la pression sur La Défense française qui résistait et ne pliait pas. Prochain match pour les Bleus, le 1er septembre face à la Bosnie-Herzegovine au Stade de France. Dans l’autre match du groupe, l’Ukraine et le Kazakhstan ont fait match nul (1-1). Les Bleus sont premiers du groupe avec sept points devant l’Ukraine et la Finlande. L’équipe de France Espoirs s’est qualifié pour les quarts de finale du Championnat d’Europe Espoirs en battant l’Islande (2-0). Les Bleuets seront opposés au Pays Bas le 31 mai.

Gilbert DULAC