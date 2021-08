Accueil > Sports > Football - Coupe du Monde 2022 : Les Bleus visent la qualification

Après l’échec à l’Euro, la liste de Deschamps pour ces trois matchs à venir est attendue © archives Destimed

Les Bleus affronteront la Bosnie le 1er septembre à Strasbourg, avant de se déplacer en Ukraine trois jours plus tard et de recevoir la Finlande le 7 septembre à Lyon, trois rencontres dans le cadre des qualifications au Mondial-2022 organisé au Qatar.

Deschamps annoncera une liste très attendue après l’élimination des champions du monde dès les huitièmes de finale de l’Euro fin juin contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.).

Les Bleus sont en tête de leur groupe de qualifications et pourraient même valider leur ticket pour le Mondial dès septembre en cas de sans fautes et des résultats favorables dans les autres matchs.

Gilbert DULAC

