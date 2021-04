Accueil > Sports > Football - Équipes de France : entre Euros et Jeux Olympiques

Cet été, de Budapest à Ljubljana en passant par Munich, Tokyo et Yokohama, le maillot bleu sera sur plusieurs stades d’Europe et du Japon

Euro 2020 : Didier Deschamps dévoilera sa liste sur TF1 et M6 à la mi-mai (Photo capture d’écran)

Mardi 18 mai, en direct sur TF1 et M6, Didier Deschamps va communiquer la liste des 25 ou 26 joueurs sélectionnés pour disputer le Championnat d’Europe du 11 juin au 11 juillet prévu en 2020 et reporté à cette année à cause de la Covid-19. La liste des 23 joueurs pourrait être élargie à 25 ou à 26 en prévision des conséquences du coronavirus sur les équipes.

L’UEFA devrait bientôt annoncer sa décision. Les Bleus débutent la compétition le 15 juin contre l’Allemagne à Munich. Ils sont dans le groupe F avec la Hongrie, le Portugal et l’Allemagne. Du 31 mai au 6 juin, les Espoirs de Sylvain Ripoll jouent le Championnat d’Europe Espoirs en Hongrie et en Slovénie. Le Marseillais Boubacar Kamara devrait être dans le groupe. Mais il pourrait aussi intégrer les Bleus en fonction des blessés ou des joueurs touchés par la Covid.

Les Bleuets seront opposés aux Pays Bas en quart de finale le 31 mai. Enfin, du 23 juillet au 8 août, les Espoirs disputent aussi les Jeux Olympiques au Japon. Ils sont dans le groupe A avec le Japon, pays organisateur, l’Afrique du Sud et le Mexique. France - Mexique à Tokyo sera le premier match du tournoi olympique le 22 juillet, veille de la cérémonie d’ouverture.

Gilbert DULAC