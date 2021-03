Accueil > Sports > Football : Kazakhstan 0- France 2 : Contrat rempli

Ce match ne restera pas dans les annales de l’équipe de France comme le meilleur des Bleus, devant la 122e nation au classement de la FIFA. « On a fait le job. On a le résultat qu’on voulait », estimait Paul Pogba au micro de TF1. Didier Deschamps soulignait que « c’est bien. On aurait pu alourdir le score. Ça n’a pas été simple. Il faut bien récupérer. Il y aura des changements mercredi prochain à Sarajevo. »

Les Bleus doublaient le score avant la mi-temps

Malgré le voyage de 4 700 km et les quatre heures de décalage horaire, les coéquipiers de Hugo Lloris se sont adaptés à la pelouse synthétique de l’Astana Arena. Didier Deschamps avait effectué neuf changements par rapport à l’équipe qui avait débuté contre l’Ukraine. Titulaire, Ousmane Dembele récupérait une passe de Martial et ouvrait le score d’un tir croisé. Malgré un manque de justesse technique et des transmissions ratées, les Bleus doublaient le score avant la mi-temps grâce à un but contre son camp du Kazakh Malihy.

Les joueurs doivent bien récupérer avant de jouer contre la Bosnie-Herzegovine

Le score aurait pu être de (3-0) si Kylian Mbappé, entré à l’heure de jeu, n’avait pas raté un penalty. Les joueurs doivent bien récupérer avant de jouer contre la Bosnie-Herzegovine mercredi prochain à 20h45 à Sarajevo où le niveau de l’opposition sera plus élevé. Dans l’autre match du groupe, l’Ukraine et la Finlande ont fait match nul (1-1). L’équipe de France espoirs a battu la Russie (2-0) et garde ses chances de qualification pour les quarts de finale de l’Euro espoirs. Mercredi prochain, les joueurs de Sylvain Ripoll joueront contre l’Islande.

Gilbert DULAC