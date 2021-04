Accueil > Sports > Football - Ligue 1 : La belle série de l’OGC Nice



Après avoir flirté avec les profondeurs du championnat au début de l’année, Nice occupe la première moitié du classement à sept journées de la fin de la saison. La grave blessure de Dante et le départ de Patrick Vieira, démis de ses fonctions et remplacé par le Roumain Adrian Ursea, sont des événements qui auraient pu être fatals aux Niçois. Le Président Jean-Pierre Rivère a fait confiance à l’entraîneur et à ses joueurs. Malgré l’élimination en Ligue Europa, « Le Gym » ne s’est pas désunit et n’a pas flanché mentalement.

Dixième au classement avec quarante-deux points

Les cadres, Pierre Lees Melou et Walter Benitez, ont pris leurs responsabilités en tirant l’équipe vers le haut. Avec onze buts à son actif, l’ex Lyonnais Amin Gouiri est le meilleur buteur de l’équipe. En inscrivant deux buts à Nantes dimanche dernier, l’austère Danois Kasper Dolberg a enfin souri. Buteur contre l’OM, Kephren Thuram a montré ses qualités en attaque, comme l’international espoir Alexis Claude Maurice. Dixième au classement avec quarante-deux points, Nice peut encore se mêler au match à quatre qui oppose Lens, Rennes, Montpellier et l’OM pour la cinquième place qualificative à la Ligue Europa Conférence, la nouvelle compétition de l’UEFA. La sixième place pourrait délivrer un ticket pour cette épreuve si Paris, Lyon ou Monaco remportent la Coupe de France.

Gilbert DULAC