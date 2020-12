Accueil > Sports > Football - Ligue 1. OM : un premier bilan décevant

« We are back ». Traduit en français, ce titre du clip présentant la qualification de l’OM en Ligue des Champions signifie : « Nous sommes de retour ». Sept ans après la dernière participation du club à la plus belle des compétitions gagnée en 1993, le retour de l’OM dans l’élite du football européen a été un échec. Pire, le parcours des six matchs joués a été un chemin de croix avec une seule victoire obtenue aux forceps contre les Grecs de l’Olympiakos.

André Villas-Boas -entouré ici d’Andoni Zubizarreta qui l’a convaincu de signer à l’OM et du président Jacques-Henri Eyraud- à mal vécu l’élimination du Club. (Photo archives Wallis.fr/ Guillaume Ruoppolo)

André Villas-Boas regrettait, comme en championnat, les erreurs, individuelles et collectives, fatales dans les défaites. Dans un Orange Vélodrome sans public et triste à pleurer car sans ambiance, les Olympiens n’étaient pas au niveau du jeu démontré par Manchester City et Porto vainqueurs à Marseille. La dernière place du groupe n’a pas offert aux Marseillais un ticket de qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa en guise de consolation. La préparation de la saison avait été marquée par l’incertitude sur l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM. Le départ du Directeur sportif, Andoni Zubizareta, tournait au psychodrame. Le Portugais conditionnait son futur au club à celui de l’Espagnol qui l’avait convaincu en 2019 de signer à l’OM. Après une longue période de doutes et d’incertitudes rythmée par aucune communication entre Villas-Boas et le Président Eyraud, l’entraîneur décidait de rester après plusieurs échanges avec Frank McCourt, propriétaire du club. L’Américain, souvent moqué par les médias et les supporters depuis 2016, a tenu ses engagements, confirmés au début du premier confinement, en déclarant que « le club pouvait compter sur lui ». Mais les finances de l’OM sont dans le rouge et le club est dans l’obligation de vendre au Mercato d’hiver.

L’Espagnol Pablo Longoria organise les transferts

Nommé après le départ de Zubizareta au poste de « Directeur du football », l’Espagnol Pablo Longoria organise les transferts. Il a ouvert la porte à un départ prochain de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car. Florian Thauvin dont le contrat se termine en juin 2021 pourrait aussi quitter l’OM. Le club doit aussi vendre Kevin Strootman, remplaçant et plus gros salaire du club ainsi que le Grec Kostas Mitroglou qui s’entraîne seul. En championnat, les Olympiens se sont imposés à Paris (1-0) mais ils ont été battus par Saint-Étienne à Marseille. Ils ont aussi perdu des points en faisant match nul contre Lille, Metz, et Reims à l’Orange Vélodrome. L’équipe a mal terminé l’année en s’inclinant en déplacement à Rennes et à Angers. Ayant vécu comme un échec personnel l’élimination en Ligue des Champions, les rapports d’André Villas-Boas avec la presse marseillaise se sont dégradées. Après avoir menacé verbalement un journaliste de La Provence à Rennes, le Portugais voulait le frapper. Son adjoint Ricardo Carvalho l’a retenu. Jeudi 31 décembre, l’OM reprend l’entraînement à La Commanderie avant d’entamer le 6 janvier 2021 un début d’année qui peut être décisif pour le reste de la saison.

Gilbert DULAC

Le bilan chiffré à la moitié de la saison : Ligue 1 : 5e avec deux matchs en retard. 15 matchs joués, 8 gagnés, 4 nuls, 3 défaites. 22 buts marqués et 15 buts concédés. En ligue des Champions, 4e et dernier du groupe éliminatoire, 3 points, 1 match gagné, aucun match nul et 5 défaites. 2 buts marqués et 11 buts concédés.

Les prochains matchs : 6 janvier OM-Montpellier à 21heures, 9 ou 10 janvier Dijon-OM, 13 janvier Trophée des Champions PSG-OM à Lens, coup d’envoi à 21 heures, 20 janvier OM-Lens (match en retard), 22, 23 ou 24 janvier Monaco-OM, 29, 30 ou 31 janvier OM-Rennes, 7 février OM-PSG à 21 heures. OM-Nîmes prévu le 20 janvier doit être fixé à une nouvelle date. OM-Nice, match en retard qui aurait dû se jouer le 22 novembre n’a pas encore été fixé.

G.D.