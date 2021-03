Accueil > Sports > Football : les Bleus déçoivent face à l’Ukraine (1-1)

Didier Deschamps a effectué plusieurs changements, Pogba et Dembélé remplaçant Giroud et Coman (64e), puis Martial suppléant un Mbappé (77e) (Photo capture d’écran)

Antoine Griezmann avait pourtant ouvert le score en première mi-temps sur une belle frappe enroulée dans la lucarne. Les Bleus géraient cette courte avance et s’endormaient en manquant de justesse technique et de précision. L’Ukraine égalisait en profitant d’un tir dévié par Kimpembe qui prenait Hugo Lloris à contre-pied en deuxième mi-temps. Dans l’autre match du groupe, la Finlande et la Bosnie Herzégovine ont aussi fait match nul (2-2). Dimanche prochain, direction l’Asie centrale pour jouer à Noursoultan contre le Kazakhstan. Coup d’envoi à 15 heures.

Gilbert DULAC