Force Ouvrière : ’L’été des policiers municipaux de la ville de Marseille n’est pas de tout repos’

Accueil > Aix Marseille > Politique > Force Ouvrière : ’L’été des policiers municipaux de la ville de (...)

La police municipale de Marseille (Photo Mireille Bianciotto )

Le syndicat rappelle que chaque jour « délits et incivilités sont le quotidien de ces agents qui ne cessent de prouver leur professionnalisme ».

Si l’épisode du policier blessé à l’arme blanche devant la mairie de Marseille reste dans tous les esprits, « tous les jours ces agents multiplient les interventions sensibles avec des agressions de plus en plus violentes », souligne FO et de citer :

Un samedi matin à 7 heures, à la sortie d’une discothèque du centre-ville, un homme tire à deux reprises avec une arme de poing. Les employés municipaux interviennent, désarment l’individu et l’appréhendent.

Le centre de Supervision Urbain aperçoit un individu qui déambule dans le centre-ville avec un couteau à la main en menaçant les passants. Un équipage intervient et l’arrête.

En patrouille rue Francis Davso, un équipage de la Police Municipale aperçoit une femme au 4e étage d’un immeuble, à l’extérieur de la rambarde de sécurité et hurlant vouloir mettre fin à ses jours. Les agents cassent la porte de l’appartement et rattrapent la jeune femme.

« Et beaucoup d’autres situations où les policiers municipaux sont nécessaires », insiste le syndicat qui soutient « les agents de la Police Municipale de Marseille » et se félicite « des 350 policiers qui devraient renforcer les effectifs de la plus grosse "PM" de France ».

La rédaction