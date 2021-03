Forum européen pour la sécurité urbaine : la Ville de Nice élue à la vice-présidence

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Forum européen pour la sécurité urbaine : la Ville de Nice élue à la (...)



Présidé par la Ville de Liège en Belgique, Efus est le seul réseau européen d’autorités locales et régionales consacré à la sécurité urbaine. Il regroupe 250 adhérents -villes, collectivités locales, institutions associées et divers partenaires- qui partagent un engagement commun : travailler à l’échelle pan-européenne sur les problématiques de prévention de la délinquance et de sécurité urbaine. Seize pays y sont représentés. Organe décisionnel et politique, le Comité exécutif oriente l’action et la stratégie du réseau.

Nice est fortement impliquée sur les questions de sécurité au niveau européen

Depuis la Déclaration de Nice en septembre 2017, pour laquelle 62 maires de 19 pays se sont unis contre l’extrémisme violent et en faveur de la protection des villes en

Europe et en Méditerranée, la ville de Nice est fortement impliquée sur les questions de sécurité au niveau européen. Elle est ainsi chef de file du projet européen Pactesur (financé par le Fonds européen de sécurité intérieure de l’UE) dont Efus est partenaire, avec pour objectifs de renforcer les capacités des villes et des acteurs locaux à sécuriser les espaces publics urbains face à la menace terroriste. La Ville de Nice coordonne également, avec Efus et la ville de Madrid, le Partenariat sur la Sécurité des espaces publics de l’Agenda urbain de l’Union européenne. En outre, du 20 au 22 Octobre 2021, Nice accueillera la grande conférence internationale d’Efus « Sécurité, Démocratie & Villes » avec 1000 participants attendus.

Nice est aujourd’hui l’interlocuteur naturel et incontournable des institutions européennes sur les questions de sécurité urbaine

Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur devait déclarer : « Avec cette élection à la vice-présidence d’Efus, la ville de Nice renforce encore davantage son investissement au niveau européen pour accroître la place des autorités locales et régionales dans le continuum de sécurité. Nice est aujourd’hui l’interlocuteur naturel et incontournable des institutions européennes sur les questions de sécurité urbaine. Je remercie nos partenaires européens de nous faire confiance pour porter nos messages communs ».

