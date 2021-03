Forum femmes Méditerranée : -le 8 mars ne se fête pas et n’est pas la journée de la Femme mais bien celle de la lutte pour les droits des Femmes

Accueil > Aix Marseille > Société > Forum femmes Méditerranée : -le 8 mars ne se fête pas et n’est pas la (...)

Le documentaire Ouaga girls de Theresa Traore Dahlberg sera suivi d’un débat © DR

Depuis le début de la pandémie, les femmes sont les premières de cordée

Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais cette égalité est loin d’être effective. C’est pourquoi la journée du 8 mars ne se « fête » pas et n’est pas « la journée de la femme », mais bien celle de la lutte pour les droits des femmes !

Depuis le début de la pandémie, les femmes sont les premières de cordée : caissières, infirmières, aides-soignantes, aide-ménagères, enseignantes ont tenu à bout de bras la vie de tous les jours. « Nous avons assumé une triple voire une quadruple journée de travail par la prise en charge de la famille et des enfants. La précarité s’accroit. Les travailleurs pauvres sont dans leur grande majorité des travailleuses et cette pauvreté concerne aussi les plus jeunes, qui ont de plus en plus recours à la solidarité pour se nourrir et survivre », souligne Forum femmes Méditerranée qui rappelle que dans le monde entier les femmes luttent souvent au péril de leur vie. « Avec elles nous nous mobilisons contre la montée des extrémismes politiques, religieux et les conservatismes. Notre solidarité n’a pas de frontières ! »

La rédaction