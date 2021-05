Accueil > Provence > Economie > France Heringer nommée Directrice Orange Grand Sud Est

France Heringer vient d’être nommée Directrice Orange Grand Sud Est © Orange

« France Heringer continuera à développer la performance économique, sociale et sociétale d’Orange sur ce territoire. Elle sera garante de la bonne intégration d’Orange dans le tissu économique et institutionnel de la Région. Avec les 13 515 collaborateurs Orange des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes, elle s’attachera à maintenir la qualité de la relation client et le leadership d’Orange dans les réseaux, afin de garantir la meilleure expérience Orange sur le territoire. Elle pilotera notamment la modernisation du réseau fixe, le déploiement des réseaux Très Haut Débit fixe (fibre) et mobile (4G et 5G) et des nouveaux usages associés. », indique le Groupe via un communiqué qui précise encore : « Dans le cadre du plan stratégique Engage 2025, France Heringer renforcera aussi la présence d’Orange sur les nouveaux territoires de croissance la banque mobile Orange Bank, la cybersécurité avec Orange Cyberdéfense. Engagée pour un numérique inclusif, elle aura à cœur de faciliter l’accès aux nouvelles technologies pour tous via des dispositifs d’accompagnement et de sensibilisation mis en place par Orange. »

Depuis 2015, France Heringer était Directrice Qualité, Expérience client et Ventes du groupe Orange, en charge de promouvoir l’excellence de l’expérience client. Elle a rejoint le groupe en 1990 où elle a occupé des responsabilités managériales en France et au Royaume-Uni dans les domaines de l’innovation, du développement commercial et de la relation client. De 2008 à 2011 elle était Directrice adjointe du Technocentre, la fabrique de l’innovation d’Orange, et de 2011 à 2015 directrice Orange Ouest (Bretagne et Pays de Loire) en charge des opérations et de la représentation du groupe Orange pour cette zone. France Heringer est diplômée de l’École Polytechnique (X85) et de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (90), et auditeur de l’Institut des Hautes Études de l’Entreprise (IHEE 2010).

