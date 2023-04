Accueil > Aix Marseille > Société > France/Israël - Martine Yana n’est plus

Martine Yana et le Pr. Hagay Sobol (Photo Destimed/Philippe Maillé)

Évelyne Sitruk, la présidente du Centre Fleg, lui rend hommage : « Martine a été aux Éclaireurs israélites de France où elle a longtemps milité. Sociologue de formation elle a fait partie de l’équipe qui a créé Radio JM. Puis elle a rejoint le centre Fleg où elle a œuvré 18 ans durant . Elle a dynamisé le centre en contribuant au dialogue intercultuel et interculturel. Avec les portes de la tolérance elle a permis d’échanger sur des sujets polémiques car elle cherchait toujours ce qui rapprochait. C’était une femme de culture, au sens le plus large du terme. C’est le cœur lourd que nous adressons, avec tout le centre Fleg, nos plus vives condoléances attristées à ses enfants Laurie et Dany, ses petits enfants et ses proches ».

Raymond Arouch était président du Fleg lorsque Martine Yana a pris sa retraite : « Martine est une personne qui compte dans ma vie puisque je la connais depuis plus de 40 ans. C’était ma cheftaine aux EEIF, les célèbres Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France. D’ailleurs, sa vie aux Éclaireurs préfigurait déjà ses différents engagements communautaires, depuis la création de Radio JM, en passant par le FSJU, le CRIF et bien sûr le Centre Fleg. Elle a compté aussi dans ma vie professionnelle. Il faut savoir que Martine a aussi étudié l’informatique et a même créé et dirigé pendant un temps une société de conseil en informatique appelée SCALP et quand j’ai créé mon entreprise en 2013 et que je cherchais un nom, elle m’a gentiment dit :"T’as qu’à t’en servir, j’ai arrêté mon activité." C’est comme ça qu’est née l’Agence Scalp ».

Le Pr. Hagay Sobol, ancien du président du Centre Fleg : « Je suis effondré, c’était une grande dame, une femme d’exception une forte personnalité et quelqu’un qui avait la main sur le cœur. Elle avait 1 000 idées à la minute. Je me souviens du travail accompli sur Jérusalem avec les chrétiens et les musulmans, celui sur l’Exodus où elle a permis à des rescapés de rencontrer pour la première fois ceux qui les avaient soutenus, à Marseille et Sète. Je me souviens de ce rescapé disant : "grâce à vous, grâce à cette rencontre, nous allons au bout de l’histoire" ». Martine Yana au Centre Fleg c’était aussi des voyages, notamment à la recherche des 10 tribus perdues d’Israël.

Joëlle Manchion, rend hommage à son amie : « Elle s’est bien battue, avec courage et humour. Brillante, elle fourmillait d’idées tout en étant d’une simplicité absolue »

Martine Yana était aussi auteur. Elle a écrit notamment, en direction de la jeunesse « Marseille, hiver 43 » et « les Trésors de la table juive » chez Edisud.

La rédaction de Destimed présente à sa famille, ses proches, ses condoléances les plus attristées.

Patricia et Michel CAIRE