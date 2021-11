France Relance : 22 projets supplémentaires d’investissements productifs soutenus dans les Territoires d’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Provence > Politique > France Relance : 22 projets supplémentaires d’investissements productifs (...)

Ce dispositif, complété par une intervention financière du Conseil Régional a déjà permis de financer 83 projets d’entreprises pour un montant total de subvention de plus de 35 millions d’euros et devant permettre la création de près de 1 200 emplois. Une nouvelle vague de sélection a permis d’identifier 22 nouveaux projets lauréats, représentant plus de 7,5 millions d’euros de subventions mobilisées par France Relance et le Conseil Régional pour un total de près de 248 millions d’euros d’investissement à l’échelle de la région.

Ces projets permettront aux entreprises lauréates de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec à la clé près de 1 100 emplois confortés et 400 emplois créés. Des projets de création de nouvelles lignes de production seront ainsi accélérés, des technologies innovantes permettront de moderniser nos industries et des projets créateurs d’emploi seront accompagnés.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré : « Il n’y a pas de grande économie sans industrie. Et le cœur battant de cette industrie, ce sont nos territoires. Ce "fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires" permet, concrètement et dès aujourd’hui, de relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d’emploi. Ces premiers effets du plan de relance sont le résultat d’une mobilisation de terrain, en parfaite collaboration entre les services de l’État et ceux du Conseil Régional dont je salue le travail mené ces dernières semaines. »

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France, rappelle : « Notre pays a fait face à une crise massive et d’une brutalité inédite pour notre économie. Durant toute la crise nous n’avons laissé personne au bord du chemin et nous sommes restés aux côtés de nos entreprises régionales pour les accompagner pendant cette année historique. » Il annonce : « Convaincus que la relance de notre pays, passera par le soutien de notre industrie nous avons souhaité, en complémentarité du plan "France Relance", doubler le soutien apporté par l’État dans une logique "1+1" pour assurer l’accompagnement du plus grand nombre de projets industriels. Ainsi, avec l’État, nous accompagnons aujourd’hui 22 dossiers supplémentaires, dont 15 soutenus par la Région représentant plus de 5,2M€. Au total, ce sont plus de 42,5 millions d’euros mobilisés au bénéfice de l’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Plus que jamais, accompagner l’industrie aujourd’hui, c’est permettre la croissance demain ! »

Les 22 nouveaux lauréats en région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Agro’Novaé Industrie - Agroalimentaire Peyruis (04) -Territoire d’industrie Vallée de la Durance

Agro’novae Industrie est spécialisée dans la création et la production de spécialités et ingrédients à base de fruits. Entreprise du Patrimoine Vivant, connue pour son savoir-faire traditionnel et son process de fabrication spécifique, cette entreprise familiale commercialise ses produits au travers de la marque « Les Comtes de Provence ». Le projet porte sur la modernisation et la numérisation du processus de production. Les objectifs sont d’accroître la capacité de production et d’accéder à de nouveaux marchés, de réduire l’impact environnemental du procédé de fabrication et de réduire la pénibilité de certains postes de travail. 10 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 22 seront maintenus.

La pizza de Manosque - Agroalimentaire - Manosque (04) – Territoire d’industrie Vallée de la Durance

La pizza de Manosque est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pizzas surgelées cuites au feu de bois. Le projet porte sur la modernisation de l’ensemble du process de production avec un passage au numérique. L’intégration de nouveaux process, allant d’une meilleure séparation des chaînes de productions à des systèmes de découpe et de dépose automatique, va permettre de gagner en productivité, et donc de sécuriser les débouchés en restant attractif auprès de la grande distribution, dans un secteur où la concurrence est vive. 10 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 60 seront maintenus.

Établissements Aluminor – produits de consommation Contes (06)

Établissements Aluminor est spécialisée dans la création, la conception et la

commercialisation de luminaires d’intérieur. Le projet vise à contribuer à diminuer les impacts environnementaux des activités et des produits fabriqués. Pour cela, l’acquisition des locaux industriels, leur rénovation et leur aménagement et l’achat d’équipements industriels neufs sont prévus. Ces investissements permettront de diminuer les importations de luminaires en provenance de Chine, d’augmenter la production industrielle en PACA et d’améliorer les performances énergétiques et environnementales de l’entreprise. 2 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 18 seront maintenus.

Graviwater – fabrication d’équipements - La Gaude (06)

Graviwater est une jeune éco-entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication

et la distribution de solutions de traitement de l’eau. Ses deux produits de traitements

autonomes, Gravikits et Graviclean, sont innovants et possèdent des fonctionnalités

dépassant toutes les offres concurrentes. La Gravifactory, projet à dimension industrielle, consiste à investir dans la création et l’équipement d’une usine de production de solutions désinfectante et de systèmes écologiques de désinfection des eaux. Ces investissements permettront permettront de passer d’une production maximale de 100 Gravikit + Graviclean à une production de 700 Gravikit + Graviclean par an. 13 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 6 seront maintenus.

Immunosearch - Biotechnologie - Grasse (06) - Territoire d’industrie Pays de Grasse-Sophia-Cannes

Immunosearch est spécialisée depuis plus de 10 ans dans le développement de tests in vitro de toxicologie réglementaire pour répondre aux besoins des industriels de la

cosmétique et des parfums pour lesquels les tests sur les animaux sont interdits depuis 2013 en Europe. L’acceptation réglementaire de ces tests en décembre 2020 lui permet d’envisager un marché mondial. Le projet consiste à développer une plateforme internationale de services aux industriels de la cosmétique des arômes et des parfums, pour fournir des tests de toxicologie réglementaire in vitro. 40 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 4 seront maintenus.

Je international – Cosmétique - Caussols (06) - Territoire d’industrie Pays de Grasse-Sophia-Cannes

Je International, forte d’une expertise de plus de vingt ans dans la distillation d’huiles essentielles, est spécialisée dans la fabrication artisanale de produits et de soins sans composants chimiques, respectueux de la nature et du corps humain. Les produits sont commercialisés sous la marque « Florhihana ». Le projet porte sur la modernisation et l’optimisation écologique, énergétique et économique de la production. L’investissement dans un appareil entrant dans le cadre des principes de la chimie verte aura un impact positif et vertueux sur l’environnement. En particulier, l’utilisation dioxyde de carbone (CO2) en tant que solvant est écologique et va permettre à Je International de réduire ses coûts financiers et environnementaux. Le CO2 est un écosolvant réutilisable, récolté de la fermentation des déchets. 2 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 15 seront maintenus.

Mei industrie – Tôlerie fine - Carros (06) - Territoire d’industrie Pays de Grasse-Sophia-Cannes

Mei Industrie est spécialisé dans la tôlerie fine de précision pour l’ensemble des

acteurs locaux dans des filières industrielles stratégiques comme l’aéronautique ou la

santé. Son activité consiste à accompagner et développer des packagings de solutions

électriques, électroniques et logiciels à forte valeur ajoutée.

Le projet porte sur la modernisation de l’outil de production, l’augmentation de la

capacité de production et l’amélioration du bilan carbone de l’entreprise avec

l’acquisition de nouvelles machines telles qu’une poinçonneuse électrique, une plieuse

ou encore une ébavureuse permettant de diminuer le risque aux poussières.

3 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 6 seront maintenus.

Airbus Helicopters - Aéronautique - Marignane (13) - Territoire d’industrie Métropole Aix-Marseille-Provence ; Aix-Rousset-Gardanne ; Istres-Fos-Marignane-Étang de Berre

Airbus Helicopters est le numéro un mondial des hélicoptères civils et parapublics et un acteur majeur des hélicoptères militaires. L’entreprise propose les solutions les plus performantes au monde. Ses hélicoptères sont en service dans plus de 150 pays et effectuent presque tous les types de tâches de vol vertical. Le programme soutient le savoir-faire aéronautique des salariés de la région Paca et maintient l’attractivité du site de Marignane autour de 5 projets d’ancrage d’activités : le développement d’un pôle mécanique de production unitaire sur des machines traditionnelles et à commande numérique, l’expérimentation d’une boîte de transmission arrière et d’un nouvel ensemble dynamique, la réindustrialisation d’activités d’assemblage aérostructure et enfin la fabrication de pièces complexes dans le cadre d’un désengagement d’un sous-traitant. Il fait également écho à plusieurs projets dont le

projet Dream pour la transformation du site de Marignane en centre d’excellence

industrielle à horizon 2025. 24 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et de nombreux emplois seront maintenus.

Chantier naval de Marseille – Naval - Marseille (13)

Chantier naval de Marseille est spécialisée dans la réparation navale. Le projet porte sur l’acquisition d’un nouveau bateau-porte pour un bassin de réparation « forme 10 » permettant la poursuite de l’exploitation de cette forme et le maintien d’une activité de réparation navale à Marseille sur les plus grands navires de commerce. La forme 10 a également un intérêt stratégique national puisqu’elle est solution de repli pour l’accueil des plus grands navires de la Marine Nationale en cas d’indisponibilité des installations de l’arsenal de Toulon. 150 emplois seront maintenus grâce à ce projet.

EPC France-explosifs - Saint-Martin-de-Crau (13)

EPC France est un des pionniers et le leader français en matière de fabrication et de distribution d’explosifs civils. Son chiffre d’affaires provient des produits, du forage-minage et des travaux spéciaux. Ses 600 clients sont composés des sites extractif (mines, carrières) et des chantiers de travaux publics en surface et en souterrain. Le projet Innouvex (INdustrialisation de NOUVeaux EXplosifs) porte sur la création d’unités de production d’explosifs civils nouvelle génération adaptés aux attentes du marché impacté par les enjeux environnementaux, de performance et d’indépendance. 3 unités de production complémentaires sont nécessaires pour la production d’une gamme d’amorçage, la production de boosters haut de gamme et la production d’explosif à durée de vie limitée. Leur exploitation nécessite la construction d’un magasin de stockage « matières premières et conditionnements » et l’adaptation du département ingénierie et des équipements de contrôle. Une vingtaine emplois pourra être créée grâce à ce projet et 110 seront maintenus.

Eurolinks - Défense - Marseille (13)

Eurolinks est une entreprise de découpage et d’emboutissage spécialisée dans la

production de maillons destinés aux munitions et cartouches. Elle réalise en interne

l’ensemble des étapes de la production : mise en forme, assemblage, traitements

thermiques et de surface, contrôle, conditionnement et exporte ses produits à travers le monde. Le projet porte sur la modernisation et la numérisation de l’appareil productif avec l’acquisition de presses dernière génération et sur l’automatisation des opérations de contrôle. 13 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 67 seront maintenus.

Henry Blanc / Provence Café - Agroalimentaire - Carros (06) - Territoire d’industrie Carros

Henry Blanc, entreprise emblématique de Marseille, a pour activité principale la

torréfaction de café et pour vocation, la distribution dans les cafés, hôtels, restaurants et collectivités ainsi que la vente, la location et l’entretien du matériel lié à cette activité. Le projet porte sur la modernisation de l’outil de production avec l’acquisition d’une nouvelle machine à dosette permettant de commercialiser les pods « dosettes » de 18 à 25, au lieu d’un emballage individuel et d’améliorer l’impact environnemental de la production. 2 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 40 seront maintenus.

Hynova - Naval/Plaisance - La Ciotat (13)

Hynova est la première marque à concevoir et proposer des yachts de série à

hydrogène (H2). Elle a vocation à produire et commercialiser des navires avec

motorisation H2, devenir expert de la conversion de navires à l’H2 et participer à la

production de systèmes d’avitaillement adaptés à la règlementation. Le projet porte sur l’aménagement un atelier de montage pour internaliser la fabrication de ses propres navires (la construction du prototype était externalisée) et proposer des solutions de conversion à l’hydrogène de navires existants. Les locaux du futur atelier

sont loués auprès de La Ciotat Shipyards, site industriel où se trouve une multitude de professionnels de la construction et réparation navale, potentiels partenaires d’Hynova. 15 emplois pourront être créés grâce à ce projet.

Spirit Technolgies – Ingénierie mécanique - Lançon de Provence (13)

Spirit Technologies, basée à Cannes, est spécialisée en ingénierie mécanique ; la

société conçoit et intègre des ensembles mécaniques complexes et spécifiques pour des filières comme l’aérospatial, le nucléaire ou l’industrie aéronautique. Le projet porte sur la mise en place d’une nouvelle plateforme qui va héberger l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien les projets : Spirit Technologies veut proposer des offres technologiques à la fois sécurisées et

innovantes. L’exploitation de cette plateforme de réalisation à la demande d’objets

technologiques va offrir aux clients de nouvelles perspectives en termes de

performances et de fonctionnalités. Elle sera située à Lançon de Provence.

10 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 12 seront maintenus.

Bonifay - Bâtiment - Flassans-sur-Issole (83)

Bonifay, avec 75 ans d’expérience dans le bâtiment, est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériaux de construction. Le projet porte sur l’extension de l’usine d’armatures et l’implantation de deux nouvelles machines. Ces investissements vont permettre la relocalisation d’une activité supplémentaire, pour gagner en compétitivité, proposer une nouvelle offre sur-mesure et renforcer le circuit court industriel en Région SUD. Par ailleurs, cet investissement va permettre de supprimer les déchets métalliques sur les chantiers des clients et de générer une économie annuelle de CO2 estimée de 556,8 Tonnes de CO2 par an. 12 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 400 seront maintenus.

Sacla Italia – Agroalimentaire - Montauroux (83)

Sacla Italia, entreprise familiale depuis 3 générations est spécialisée dans la

production de légumes marinés et de conserves de légumes. Implantée en milieu rural, l’entreprise a pour ambition de se développer à très court terme avec un fort impact social et environnemental sur le territoire. Le projet « Sacla 2021 » porte donc sur la modernisation de l’investissement productif afin de créer de l’emploi et développer des partenariats avec les fournisseurs locaux. 10 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 36 seront maintenus.

Yack - Produits de consommation - Saint-Cyr-sur-Mer (83)

Yack importe en exclusivité pour la France les produits de climatisation de 2 grands acteurs mondiaux : Mitsubishi Heavy Industries pour les pompes à chaleur Air-Air et depuis 2021 avec York pour les pompes-à-chaleur Air-Eau. Le projet porte sur la création d’une structure dédiée à la production de ballons. Ces ballons utiliseront les outils de production les plus modernes permettant des soudures bord à bord automatisées sous atmosphère neutre qui sont un gage de qualité et surtout durabilité dans le temps. La robotisation de nombreuses phases de la production permettra une qualité constante et une précision de 0.1 mm sur les soudures tout en

garantissant une bonne compétitivité. 5 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 56 seront maintenus.

Bedouin - Agroalimentaire - Visan (84)

Depuis 1833 Bedouin développe son savoir-faire de transformation de l’amande et

autres fruits secs. La société transforme les fruits secs pour l’industrie agroalimentaire ou les particuliers (fruits émondés, en poudre, effilés…) et développe de nouveaux produits sous forme de barres pour une alimentation plus saine à base de fruits secs.

La filière amande est en plein essor en région Paca pour répondre à une demande forte du consommateur. La production locale française s’accroit avec un objectif de 2 000 hectares de nouvelles plantations en 2024. Pour structurer cette filière locale et proposer des moyens de transformation adaptés à ses ambitions, Bedouin va transformer sa ligne de transformation de fruits secs (émondage, effilage, production de barres). Cette nouvelle ligne performante et moins consommatrice d’énergie pourra répondre à la production d’amandes françaises avec des objectifs de croissance et d’emplois ambitieux et le développement de produits innovants à base de fruits secs. 20 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 22 seront maintenus.

Cerip - Créateur de solutions industrielles - Robion (84) - Territoire d’industrie Avignon-Cavaillon-Sorgues-Carpentras

Depuis 1988, Cerip s’est fait une place de choix dans le domaine de la manutention

continue sur mesure ainsi que dans le domaine de la machine spéciale. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication des produits qu’elle conçoit et en assure le montage comme la maintenance chez ses clients. Dans le cadre du développement de la production industrielle de nouvelles solutions, le projet porte sur la modernisation des lignes de fabrication et l’acquisition d’outils de production de haute technologie. L’objectif est de pérenniser l’activité industrielle sur site, de renforcer la compétitivité des produits fabriqués en France et de développer la démarche RSE. 30 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 28 seront maintenus.

Dreyer - Fabricfourniture aux entreprises - Avignon (84) - Territoire d’industrie Avignon-Cavaillon-Sorgues-Carpentras

Dreyer est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de solutions d’aménagement de zones de laboratoires, cuisines et chambres froides. L’offre est constituée de panneaux et portes isothermiques à destination de l’industrie, la restauration rapide et collective, la boulangerie… Le projet porte sur la réorganisation et la modernisation de l’outil de production, depuis la livraison des matières premières à l’expédition des produits finis, afin d’acquérir la capacité à servir l’ensemble des segments de marché et des nouveaux marchés, de la grande distribution aux petites structures. 20 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 42 seront maintenus.

Sedis Pliage - Métallurgie - Pertuis (84)

Sedis Pliage est spécialisée dans la production de produits en métal principalement destinés au secteur de l’étanchéité. Le projet porte sur la modernisation de l’appareil de production et de la diversification des gammes de production. Au sein d’un marché toujours plus compétitif, l’entreprise souhaite rester compétitive et cherche également à trouver de nouveaux relais de croissance afin d’assurer son développement sur les prochaines années. Pour ce faire, Sedis Pliage veut acquérir une technologie de production inédite pour elle et fiabiliser son processus actuel de production. 4 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 16 seront maintenus.

Société industrielle de conditionnement à façon - Sicaf- cosmétique - Valréas (84)

Sicaf est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, sur le segment haut de gamme des industries du luxe. Ses clients sont principalement les grandes sociétés françaises leader sur le secteur (Caudalie, Nuxe, Estée Lauder, Cartier, ...). L’entreprise dispose d’un large savoir-faire lui permettant de se positionner sur une grande variété de forme galénique : émulsions, gels, produits moussants, huiles, poudres, lotions... Elle possède également une grande maîtrise des process de conditionnement (microdosage, coulage à chaud, operculage, ...).

Sicaf a lancé en 2020 la construction d’un Innovation Lab dont la vocation est de

proposer aux clients de l’entreprise une offre complète de service de conception de

nouveaux produits, de l’expression de l’idée à la fabrication de nouveaux produits.

Partant de ce constat, l’ambition stratégique de Sicaf est double :

accroître ses capacités de production pour répondre à la croissance de l’activité (depuis plusieurs années, le marché de la cosmétique croît en moyenne de 8% par an. L’ambition de Sicaf est de profiter de cette croissance en mettant en œuvre dès aujourd’hui les moyens industriels et de R&D qui lui permettront d’en profiter pleinement).

investir dans de nouveaux process industriels pour industrialiser les résultats de

l’innovation. 30 emplois pourront être créés grâce à ce projet.

A propos du dispositif « Territoires d’industrie » Dans le cadre du programme lancé par le Premier ministre fin 2018, la région comporte aujourd’hui huit « Territoires d’industrie ». Alors que 70% de l’industrie se situe en dehors des grandes agglomérations et que 71% des investissements industriels étrangers ont eu lieu en 2019 dans des communes de moins de 20 000 habitants, ces « Territoires d’industrie » constituent une priorité aussi bien pour le Gouvernement que pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour en savoir plus sur le plan "France Relance" : planderelance.gouv.fr

