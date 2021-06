François Crémieux nommé Directeur général des Hôpitaux Universitaires de Marseille

Accueil > Aix Marseille > Société > François Crémieux nommé Directeur général des Hôpitaux Universitaires de (...)

François Crémieux vient d’être nommé Directeur général des Hôpitaux Universitaires de Marseille ©DR

François Crémieux, âgé de 51 ans, est diplômé d’économie des universités de Paris Dauphine et Lancaster (GB), diplômé en santé publique de la faculté de médecine Paris Bichat et de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). Ses domaines d’intérêt sont les politiques de santé et l’économie de la santé. Il occupait le poste de Directeur Général adjoint de l’AP-HP depuis septembre 2018 et précédemment le poste de directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val-de-Seine HUPNVS AP-HP (2014-2018).

Il a été conseiller auprès de Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé de 2012 à 2014, responsable de la stratégie nationale de santé. De 2010 à 2012, François Crémieux était directeur du pôle « établissements de santé » de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France auprès de Claude Évin. Entre 2000 et 2010, il a occupé plusieurs postes au sein de l’AP-HP.

Sa carrière professionnelle a été principalement consacrée au management hospitalier, avec une longue expérience des pays en guerre et des politiques de santé dans les périodes de reconstruction post conflit. Il a également travaillé pour les Nations-Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au début des années 2000. Il est Membre du Comité Stratégique du fonds d’investissement santé de la Banque Publique d’Investissement - BPI.

François Crémieux a été Président de l’association Paris Sarajevo Europe et de l’ONG Comité d’Aide Médicale. Il a effectué de nombreuses missions internationales pour l’OMS et les ministères des affaires étrangères et de la santé. Il est également membre du Comité de rédaction et du Conseil de surveillance de la revue Esprit.

François Crémieux déclare : « L’AP-HM est un des premiers CHU de France comme en témoignent sa place au cœur de l’Offre de Soins en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, ses missions d’établissement de référence au-delà de sa seule région et dans certains domaines, son excellence et son leadership de niveau national voir international. Je mettrai tout mon engagement pour mobiliser l’AP-HM autour d’une ambition collective positive de grand CHU Européen. ».

La rédaction