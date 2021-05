Élections régionales. François de Canson : ’Faire du Var, une terre de victoire’

Accueil > Méditerranée > Var > Élections régionales. François de Canson : ’Faire du Var, une terre (...)

François de canson et Hubert Falco (Photo archives ©AP )

Tête de liste Les Républicains dans le Var, en accord avec Hubert Falco et Renaud Muselier, François de Canson a bâti une liste, d’abord et avant tout, ancrée dans les territoires.

L’élu régional et président du Comité Régional de Tourisme compte 13 maires sur sa liste dont des poids lourds politiques, avec la présence des 4 plus grandes communes du Var : Hubert Falco (Toulon), Nathalie Bicais (La Seyne-sur-Mer), Richard Strambio (Draguignan) et Frédéric Masquelier (Saint Raphaël).

Le soutien de nombreux politiques et de représentants de la société civile

Le maire de La Londe-les-Maures s’appuie également sur les élus de petites communes rurales ou littorales : Blandine Monier, maire d’Evenos, Rolland Balbis, maire de Villecroze, Sylvie Siri , maire de Saint-Tropez. Plus loin encore, 7 présidents d’intercommunalité sur les 12 que compte le Var, parmi lesquels Vincent Morisse, président de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, et André Garron, président de la Communauté de communes de la vallée du Gapeau.

François de Canson a reçu également le soutien de nombreux représentants de la société civile : Fabienne Joly, présidente de la Chambre d’agriculture du Var, Jean Pierre Blanc, ambassadeur de la culture (Villa Noailles), Josy Chambon, à la tête du principal établissement de formation des personnels de santé du Var, Aurore Laroche qui représente les professionnels du tourisme et hébergeurs de plein air.

« Nous sommes loin, très loin, des préoccupations nationales que l’on veut imposer au débat. Nous sommes 27, tous engagés pour ce territoire d’exception si précieux entre Niçois et Marseillais. Personnellement, j’ai toujours porté les valeurs de la droite libérale. Je suis secrétaire départemental des LR. Mes 40 ans en politique parlent pour moi. Nul besoin de palabrer. Le seul sujet qui m’importe, aux régionales comme en mars pour ma commune, c’est le bien-être et le rayonnement de mon territoire », insiste François de Canson.

Un échiquier régionale

L’élu ajoute : « 18 mois d’une pandémie que personne n’a prévue. 18 mois d’une violence incalculable pour nos citoyens et leurs familles, et on veut nous enfermer dans un débat stérile de postures politiciennes dépassées et hors sol. Je suis là pour la région Sud, et pour le Var en particulier. Nous avons bâti, durant 6 ans, les axes qui ont permis à ce département d’enfin exister sur l’échiquier régional. Nous irons plus loin pour notre million d’habitants. »

François de Canson en vient aux enjeux qu’il considère « colossaux » et qui « doivent être relevés ». En effet, explique-t-il : « Le Var est le 1er département touristique de France derrière Paris. Nous devons continuer à développer l’économie touristique 4 saisons tout en protégeant notre cadre de vie en tournant nos actions aussi au profit des habitants à l’année. Le Var, c’est aussi le 1er département boisé de France. La Guerre du feu a tout son sens. Il faut continuer à lutter contre les incendies, en implantant le pélicandrome à Hyères pour disposer de moyens aériens de proximité, en densifiant notre garde régionale. Le Var, c’est enfin le 1er département militaire de France. Cette position nous oblige tant pour les personnels militaires accueillis, que pour les nombreuses entreprises de la défense (CNIM, Naval Group, ECA…). Terre de rosé, département phare de la viticulture et de l’œnotourisme, le soutien à l’irrigation et l’accompagnement de la recherche autour du stress hydrique sont une priorité. Le Var est souvent sur le podium. Pour ces élections, nous comptons, avec notre liste "Notre Région d’Abord", faire du Var une terre de victoire ».

Gilles CARVOYEUR