Frédéric Bossard et Jean-François Carrasco co-présidents de Telecom Valley

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Frédéric Bossard et Jean-François Carrasco co-présidents de Telecom (...)

Réunis en Assemblée Générale le 30 mars, les adhérents de Telecom Valley ont renouvelé leur Conseil d’administration et leur Bureau exécutif, pour deux nouvelles années. Frédéric Bossard (Agence Wacan) et Jean-François Carrasco (Jaguar Network) ont été élus co-présidents, ainsi que 7 autres membres du Bureau. Pour ce nouvel exercice, les adhérents ont encore opté pour un binôme présidentiel.

©Telecom Valley

C’est bel et bien virtuellement que les adhérents de Telecom Valley ont participé à l’assemblée générale et à l’élection du conseil d’administration. Dans un second temps, ce dernier s’est absenté pour désigner les 9 membres du nouveau bureau exécutif la nouvelle présidence, partagée entre Frédéric Bossard (Agence Wacan) et Jean-François Carrasco (Jaguar Network).

Enrichir l’offre d’animation et la capacité de mobilisation

Les deux compagnons de route souhaitent que « leur mandature valorise davantage toutes ces énergies bénévoles et opérationnelles au travers des Communautés, qui en sont les piliers tout en apportant encore et toujours un vrai retour aux adhérents engagés. Ils veulent s’appuyer sur la motivation du collectif azuréen, pour enrichir l’offre d’animation et la capacité de mobilisation. » Deux défis qu’ils désirent absolument relever dans un contexte encore plus dispersé à l’issue de cette trop longue période de « virtualisation subie ».

Heureux de transmettre la coprésidence @telecomvalley @jfcarrasco qui fera un magnifique tandem #flamboyantissime avec @FredBOSSARD 💎 Merci à tous les leaders des 12 communautes et à tous nos collectivités partenaires pour leur soutien pour ces deux années exceptionnelles pic.twitter.com/liYYfTzuMc — Franck Lavagna (@FranckLavagna) March 30, 2021

Prochain rendez-vous pour les bénévoles, les responsables de Communauté et les membres du Conseil d’Administration, en mai lors d’un atelier stratégique visant à définir clairement la feuille de route 2021-2023 de l’association.

Mathieu Seller