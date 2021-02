GRDF parie sur plus de 500 alternants pour inventer l’énergie de demain

Accueil > Ailleurs > Economie > GRDF parie sur plus de 500 alternants pour inventer l’énergie de (...)

Lancement d’une campagne d’alternance ©GRDF

C’est donc tout le territoire tricolore qui est concerné par cette politique de recrutement. En effet, depuis 2008, GRDF fait de l’alternance un outil majeur pour favoriser le renouvellement des compétences. Ainsi, les études montrent que 20% des recrutements en CDI sont issus de cette filière. Durant les 10 dernières années, plus de 1 500 alternants ont ainsi été embauchés à l’issue de leur formation. Une fois encore GRDF opte pour cette solution et propose plus de 500 postes sur toute la France.

Parier sur l’alternance pour relever les défis de la transition énergétique

Guilhem Armanet, Directeur clients territoires GRDF en Région Sud-Est ©JDOLLE

Les offres proposées couvrent une grande diversité de métiers. Technicien Gaz, Contrôleur de Gestion, Opérateur Appels Dépannage Gaz, Chargé d’Études Raccordement, Chargé d’Affaires, Assistant Marketing… Autant d’opportunités pour des jeunes en quête d’une expérience concluante en entreprise. Pour cela, GRDF propose à ses alternants un accompagnement fort en formation et de vraies opportunités de carrière, en résonance avec sa nouvelle identité employeur. Un discours relayé par Guilhem Armanet, Directeur clients territoires GRDF en Région Sud-Est : « Je suis enthousiaste à l’idée d’accueillir prochainement ces nouveaux talents au sein de GRDF. Avec le gaz vert et la mobilité propre au GNV/BioGNV, notre réseau de gaz est un maillon essentiel de la transition énergétique et nos alternants nous aideront à mieux relever, tous ensemble, le défi d’inventer, et promouvoir l’énergie de demain. » Un sacré challenge pour ces futurs alternants.

Mathieu Seller

