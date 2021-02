Gardanne : L’université de Limoges choisit Modul’Data Center, filiale d’IPenergy pour son datacenter en container

Accueil > Aix Marseille > Tech > Gardanne : L’université de Limoges choisit Modul’Data Center, filiale (...)

C’est pour répondre à son besoin d’extension et de modernisation de son infrastructure informatique que l’Université de Limoges, important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, a choisi de s’équiper du dernier datacenter en container MRS45XL Modul’Room produit par Modul’ Data Center, filiale de la société de Gardanne IPenergy.



Le Modul’ Room est composé d’un shelter métallique (de longueur 10, 20 ou 40 pieds), fabriqué sur mesure afin de respecter les conditions d’exploitation des datacenters « classiques ». Le MRS45XL Modul’ Room regroupe tout le savoir-faire de Modul’ Data Center et IPenergy, notamment la modularité du container c’est-à-dire la possibilité d’étendre la surface du datacenter à volonté par interconnexion de 2 ou plusieurs modules à chaud sans arrêt de la production et sans ouverture du shelter sur l’extérieur (procédé breveté).

les coûts de construction et de fonctionnement sont largement inférieurs à ceux d’un datacenter en dur

Autres avantages du Modul’Room, l’évolutivité en termes de puissance : de 20 à 480 kW par Modul’Room soit de 2 à 16 kW/m² de densité, la rapidité de déploiement dans le monde entier et dans tous types d’environnements (y compris extrêmes : polaire, désertique…) : de 3 à 6 mois de délai de mise en service comparé à 12/18 mois pour un datacenter « en dur », et enfin les coûts de construction et de fonctionnement largement inférieurs à ceux d’un datacenter en dur.

Un concentré de technologie unique

Équipée comme un véritable datacenter autonome disposant de sa propre solution de refroidissement, d’une prévention alarme extinction incendie, d’un contrôle d’accès, de vidéo surveillance, d’onduleurs et de monitoring, c’est un concentré de technologie unique dimensionné spécifiquement sur mesure pour l’Université de Limoges.

Sur ce secteur universitaire, Modul’ Data Center et IPenergy disposent déjà d’une longue expérience, ils ont récemment répondu positivement au besoin de l’Université Aix-Marseille.

Dominique GONOD #technosnooper