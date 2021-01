Gardanne : Neowave lance Winkeo Fido2, la première clef USB de sécurité Web 100% made in France

Accueil > Aix Marseille > Economie > Gardanne : Neowave lance Winkeo Fido2, la première clef USB de sécurité (...)

Ce nouveau produit a été développé en conformité avec le Référentiel Général de Sécurité (RGS) de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et répond aux règlements de sécurité européens : eIDAS, RGPD, DSP2… « L’intensification du télétravail et la dématérialisation ont fait augmenter les tentatives de phishing de plus de 400% pendant le confinement. Les techniques de piratage se complexifient : attaques de type MITM, logiciels malveillants, phishing et autres cyberattaques. Renforcer la sécurité des accès et des données de manière conséquente devient une nécessité », explique Bruno Bernard, président de Neowave. « L’authentification simple avec un code envoyé sur nos téléphones portables ne suffit plus à garantir une protection optimale. Par ailleurs, les mots de passe que nous utilisons sont bien souvent trop faibles et trop régulièrement utilisés sur les sites que nous fréquentons. »

Une clé 100% française à un prix très abordable

Winkeo Fido2 est compatible notamment avec Windows 10, Azure Active Directory… et remplace efficacement les mots de passe (Passwordless). Elle intègre également le standard Fido U2F supportant de nombreux services (Gmail, Google Apps for Work, Facebook, Dropbox…). Elle embarque un composant carte à puce certifié Critères Communs EAL5+ et est fabriquée en France, pour une maîtrise de l’ensemble du cycle de production et des exigences de sécurité. Les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs sont pris en charge (Windows, Mac OS, Linux Android et iOS, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…). Winkeo FIDO2 est très facile à utiliser et ne nécessite aucune installation logicielle sur le poste client. Largement disponible (Amazon, Cdiscount), la clef est proposée au prix attractif de 19,99€. Neowave qui est membre dupôle de compétitivité européen SCS (Solutions communicantes sécurisées), de l’association française Hexatrust et de l’alliance internationale Fido [1]propose également une version carte/badge appelée Badgeo Fido2. Il s’agit d’une carte à puce duale interface à contact et sans contact/NFC qui s’utilise avec un lecteur de carte à puce (avec ou sans contact) ou un smartphone compatible NFC.

Dominique GONOD #techsnopper