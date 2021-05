Géomètres-experts de Marseille : Luc Lanoy réélu président du conseil régional de l’ordre

Accueil > Aix Marseille > Société > Géomètres-experts de Marseille : Luc Lanoy réélu président du conseil (...)

Luc Lanoy réélu président du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts ©Valéry Joncheray / OGE

Cette organisation dématérialisée des temps forts de la vie de l’Institution montre sa capacité à innover et à s’adapter, et témoigne du virage digital largement amorcé par la profession. Comme pour son 45e Congrès tenu à distance, le renouvellement original des instances régionales à l’occasion des assemblées générales dématérialisées a permis à l’Ordre des géomètres-experts « de démontrer l’agilité de l’ensemble de la profession. »

Un événement digital suivi par 198 géomètres-experts de la région

Depuis le 16 mars, les 18 Conseils régionaux de la profession se mobilisent pour préparer minutieusement ce rendez-vous. Pour l’occasion, Luc Lanoy, Président du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Marseille, a conduit l’Assemblée générale 100% digital. Malgré les restrictions sanitaires, le renouvellement d’un tiers des élus a bien eu lieu, suivi par 198 géomètres-experts de la région.

« Sur le terrain, les géomètres-experts accompagnent particuliers et professionnels au plus près de leurs besoins, grâce à leur connaissance fine du territoire. L’ampleur du dispositif mis en œuvre à l’occasion de ce renouvellement électoral témoigne une fois de plus de l’importance qu’accorde la profession à son implantation régionale », a tenu à souligner Luc Lanoy.

Une nouvelle équipe a été mise en place • Président : Luc Lanoy (réélu Président du Conseil régional de Marseille)

• Conseillers régionaux : Philippe Manfredi (membre réélu)

• Bernard Masala (membre réélu), Sarah Lefebvre (membre réélue)

• Mme Nathalie Marti (membre nouvellement élue), M. Nicolas Fiker (membre)

• M. Martial Claret (membre), Arnaud Deleval (membre), Morgane, Lannuzel (membre)

• Hugo Petroni (chargé de mission).

Une féminisation renforcée du Conseil régional

En adéquation avec la politique nationale d’égalité homme/femme, un tiers des géomètres-experts élus au Conseil régional de l’Ordre de Marseille sont des femmes. « Ce chiffre est d’autant plus significatif au regard de la faible féminisation de la profession : seuls 14 % des géomètres-experts sont des femmes, et ce chiffre atteint tout juste 25 % parmi les nouvelles générations. Je me réjouis de cette meilleure représentation de nos collègues féminines : je pense qu’elle contribuera à renforcer l’attractivité de notre métier auprès des étudiantes et lycéennes », explique le Président.

la rédaction