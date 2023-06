Gibraltar 0- France 3 : Trois buts, trois points et c’est tout !

Accueil > Sports > Gibraltar 0- France 3 : Trois buts, trois points et c’est (...)

Didier Deschamps (Capture d’écran)

Encore un match qui ne restera pas dans les annales de l’équipe de France. Exigeant et rigoriste, Didier Deschamps n’était pas enthousiaste au moment d’analyser ce déplacement à Faro, au Portugal. Le sélectionneur, peu souriant, regrettait le erreurs technique et le faible total de buts au tableau d’affichage. Certes, le poteau et trois fois la barre transversale de Coleing, le vaillant gardien de but de Gibraltar ont contrarié les actions de Griezmann, Tchouameni et Disasi, mais les coéquipiers du capitaine Kylian Mbappé auraient du conclure ce match avec six ou sept buts d’avance.

Mike Maignan blessé, Brice Samba le gardien de but du RC Lens, occupait pour la première fois le poste de titulaire dans les cages. Wesley Fofana qui a porté les couleurs du SC Air Bel à Marseille, formait la charnière centrale en défense avec Ibrahima Konate. Quant à Jocelyn Veretout et Boubacar Kamara, ils sont restés sur le banc des remplaçants.

54 buts pour Giroud

Trois minutes de jeu ont suffi à Olivier Giroud pour faire claquer les filets adverses et inscrire ainsi son cinquante-quatrième but pour l’équipe de France, soit trois de plus que Thierry Henry. Kylian Mbappé doublait la mise sur penalty dans le temps additionnel de la première mi temps. Le troisième but était marqué par un gibraltarien contre son camp. Il faut vite tourner la page de ce match sans saveur avant de recevoir la Grèce qui a battu l’Irlande (2-1), lundi soir au Stade de France.

Gilbert DULAC