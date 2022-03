Global Africa, une revue pluridisciplinaire et plurilingue pour penser l’avenir du continent africain face aux défis planétaires

Accueil > Ailleurs > Afrique > Global Africa, une revue pluridisciplinaire et plurilingue pour penser (...)

Les membres du consortium Global Africa - l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB, Sénégal), l’Institut de recherche pour le développement (IRD, France), le Laboratoire d’études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL, Bénin/Niger) et l’Université Internationale de Rabat (UIR, Maroc) lancent le numéro inaugural de la revue Global Africa.

Couverture de la revue "Global Africa"

Ce numéro rassemble des textes d’auteurs de toutes origines disciplinaires et intellectuelles, tels que Cecelia Lynch, Felwine Sarr, Fatima Sadiqi, Walter Mignolo, Giulia Bonacci, sur des thématiques et des champs de recherche aux paradigmes repensés.

Huit contributions originales publiées en quatre langues (anglais, arabe, français et swahili) incarnent la politique d’ouverture assumée de Global Africa. Ainsi, la nouvelle revue se révèle d’ores et déjà comme le creuset des recherches qui contribueront à repenser le continent africain et le monde à partir de l’Afrique pour en décrire et en analyser les trajectoires face aux défis planétaires.

« Cette nouvelle revue scientifique offre un lieu d’analyse aux chercheurs du continent et de la diaspora. Les textes publiés par Global Africa répondent à une exigence majeure : investir des sujets qui font progresser les connaissances, la compréhension du réel, dans un champ disciplinaire ou interdisciplinaire, à partir de constructions théoriques et conceptuelles tout autant que de données empiriques solides et éprouvées », indique Professeure Mame Penda BA, rédactrice en cheffe de Global Africa.

« Global Africa s’inscrit dans la perspective de renforcer l’écosystème de la publication de savoirs scientifiques en Afrique. Aussi est-elle associée à un programme de formation en édition scientifique et de renforcement des compétences de la jeune génération de chercheurs en sciences sociales sur le continent », précisent ses fondateurs. Ceux-ci saluent l’engagement à leurs côtés de neuf partenaires africains ou européens et le soutien de l’Agence française de

développement (AFD) qui appuie l’ancrage en Afrique de capacités d’édition scientifique de niveau international et, plus largement, la valorisation de la recherche africaine et sur l’Afrique, à travers une subvention de 1,5 million d’euros sur une durée de 4 ans.

La revue Global Africa, publiée en libre accès, répond aux standards les plus élevés de l’édition scientifique internationale, et jouit d’une totale indépendance scientifique. Elle est disponible en téléchargement sur le site du programme et en version papier imprimée à la demande.

Elle sera présentée au monde scientifique, aux décideurs, aux organisations de la société civile et aux médias à l’occasion du colloque de lancement du programme Global Africa African Research Matters – Penser les futurs africains face aux défis planétaires, qui se tient à l’Université Gaston Berger (Saint-Louis, Sénégal) jusqu’au au 18 mars.

Michel CAIRE avec l’IRD