Go Digital booste le business web des commerçants du Lérins

Pour les commerçants de proximité, le numérique est devenu incontournable mais pas forcément toujours compréhensible et accessible. Pour les guider dans leur projet digital, Go Digital, la startup cannoise qui édite l’appli « Shoppeer », a lancé le programme d’accompagnement numérique « Made in Cannes Lérins ».



Sur une durée de 5 semaines, « Made in Cannes Lérins » se donne pour objectif et pour réussite de booster les compétences numériques des commerçants. Pour y parvenir, les formateurs en marketing digital suivent un programme complet et bien rodé :

• 3 coachings collectifs, des séances de 1h d’apprentissage en petit groupe (5 maximum)

• 2 rendez-vous individuels, pour personnaliser l’accompagnement et répondre aux besoins des commerçants en détail

• 15 actions-défis, pour tester les compétences entre les séances et pratiquer des exercices d’apprentissage via une application mobile dédiée : Microdoing

• 1 certification, de France Compétences au marketing numérique

Une formation complète pour développer son activité web

Cela n’est pas de trop quand on sait que la notoriété et la réussite sur la toile demande des compétences diverses et variées. Avec ces cessions de travail, les commerçants du Lérins et des alentours pourront faire leurs armes sur les différents outils nécessaires à un site vitrine ou e-commerce :

• Gérer Google My Business

• Utiliser Facebook & Instagram

• Créer des visuels impactants

• Modéliser des offres attractives

• Gagner en visibilité sur le Web

• Fidéliser ses clients

Une certification en marketing web à la clé

Comme tout travail mérite « salaire », les participants décrocheront une certification en marketing numérique, assurée par l’organisme certificateur cannois : ICDL France. Ajoutez à cela, en bonus, l’accès à un compte Shoppeer Pro Premium gratuit pendant 1 an.

Pour mémoire, Shoppeer, est l’application mobile de proximité du bassin Cannes Lérins. Cette appli « bons plans » permet aux commerçants de disposer :

• d’une solution unique de diffusion d’offres aux consommateurs locaux

• d’un référencement annuaire géolocalisé

• d’une visibilité sur internet

Tenté ? Cerise sur le gâteau, cet accompagnement, d’une valeur de 500€, est entièrement finançable par l’aide au numérique de France Relance d’un montant de… 500€. Cette dernière est disponible jusqu’au 31 mars 2021. Autant dire que vous n’avez plus d’excuse si vous ne devenez pas un expert du e-commerce.

