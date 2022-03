Grand Prix Camions du Castellet 2022 : la billetterie est ouverte

Accueil > Sports > Grand Prix Camions du Castellet 2022 : la billetterie est (...)

Rendez-vous très attendu des passionnés de camions comme les professionnels de la grande famille du transport, cet événement aussi sportif que familial attire chaque année de plus en plus de spectateurs.

Le célèbre tracé varois accueillera la première manche du Championnat de France Camions avec un record de camions présents : 31 mastodontes de près de 1200 ch sont prêts à s’affronter sur le tracé de 3,8 km. Pour varier le plaisir des sportifs, les courses de voitures agrémenteront le programme. De beaux plateaux qui réserveront de très belles courses : 35 Caterham 420 R, 35 Caterham Roadsport, 35 Caterham Academy et pour finir, les 30 bolides de la Lotus Cup Europe.

Comme chaque année, le salon professionnel transport du Castellet accueillera les constructeurs, les équipementiers, mais aussi des sociétés de formation et des transporteurs qui recrutent. L’événement est co-organisé par le Magazine France Routes et le Circuit Paul Ricard, en partenariat avec RAS Intérim et Radio Vinci Autoroutes.

Enfin… le festif !

Près de 200 camions décorés seront de la partie. Ces chefs-d’œuvre décorés, équipés tuning, américains et anciens seront exposés les deux jours et entreront en piste le samedi soir et le dimanche midi lors des traditionnelles parades… qui font le bonheur des petits et des grands ! Mais aussi… village enfants, Xtrem Park, village US, animations et expositions diverses et variées, il y en aura pour tout le monde. Pour clôturer la journée du samedi, Loran, DJ résident de RTL2 mettra l’ambiance pour un super concert ! La billetterie propose dès maintenant jusqu’au 3 avril un tarif prévente week-end. En achetant les billets à l’avance, les spectateurs gagneront du temps à leur arrivée sur place.

La rédaction