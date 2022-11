Groupe CMA CGM. Résultats financiers très solides au 3e trimestre 2022

Accueil > Ailleurs > Economie > Groupe CMA CGM. Résultats financiers très solides au 3e trimestre (...)

Le Conseil d’Administration du Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, vient de se tenir sous la présidence de Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général, pour examiner les comptes du 3e trimestre 2022.

Rodolphe Saadé annonce que "le Groupe CMA CGM a enregistré une nouvelle fois de solides résultats" (Photo Destimed/RP)

À l’occasion de la publication des résultats du 3e trimestre de l’exercice 2022, Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare : « Au 3e trimestre, le Groupe CMA CGM a enregistré une nouvelle fois de solides résultats. Au cours de ces deux dernières années, nous avons renforcé significativement notre structure financière et développé nos activités sur l’intégralité de la chaîne logistique. Nous observons actuellement une baisse de la demande qui conduit à une normalisation des échanges économiques internationaux et une baisse significative des taux de fret. Dans ce nouveau contexte, nous continuerons d’investir pour renforcer nos positions, accélérer notre transition énergétique et apporter à nos clients une offre de solutions toujours plus performantes ».

Des investissements majeurs pour le développement de la stratégie du Groupe CMA CGM

Le 3e trimestre 2022 a été marqué par la poursuite des tensions géopolitiques qui se traduisent notamment par des pressions inflationnistes, et un ralentissement de la consommation des ménages alors que le rééquilibrage post Covid de la consommation en faveur des services s’accélère. « Ces facteurs ont pour conséquence un ralentissement de la demande de transport de biens, et facilitent par ailleurs la résorption de certaines congestions portuaires. »

Dans ce contexte, le Groupe CMA CGM a poursuivi « sa stratégie de renforcement de son outil industriel maritime, portuaire, logistique et aérien, tout en s’engageant massivement pour la transition énergétique. »

La détérioration du contexte géopolitique a aussi impacté le Groupe CMA CGM, plus spécifiquement avec l’augmentation des prix de l’énergie, entraînant ainsi l’augmentation des coûts unitaires liés au soutage. L’augmentation des prix de l’énergie, à consommation énergétique constante, s’élève à 822 millions de dollars supplémentaires sur le 3e trimestre 2022, par rapport au 3e trimestre 2021. Le ralentissement de la demande de transport s’est traduit par un fléchissement des taux de fret spot, notamment sur les grandes lignes Est-Ouest.

Des investissements majeurs pour renforcer l’outil industriel du Groupe CMA CGM

Transport maritime : de nouveaux investissements pour moderniser une flotte plus respectueuse de l’environnement

Pour répondre au défi de la transition énergétique, le Groupe CMA CGM poursuit sa stratégie de modernisation de la flotte de navires avec l’intégration de 2 nouveaux porte-conteneurs dual fuel « e-methane ready » de 15 000 EVP au 3e trimestre, le CMA CGM Galapagos et le CMA CGM Greenland, sous pavillon français.

Le Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre le Net Zéro Carbone en 2050 et entend accélérer la transition énergétique du transport et de la logistique grâce à un mix énergétique renouvelé. Il consolide sa position d’acteur mondial de la logistique et renforce son offre de service pour l’industrie automobile

L’acquisition de Gefco a reçu l’aval des autorités européennes de la concurrence en juillet dernier. Leader européen de la logistique contractuelle, spécialiste du segment automobile, notamment dans la logistique des véhicules finis, Gefco joue un rôle clé dans la continuité des chaînes de production du secteur automobile européen.

Grâce aux acquisitions réalisées depuis le début de l’année, le Groupe CMA CGM a ainsi renforcé l’offre de Ceva Logistics, filiale du Groupe en intégrant des savoir-faire et des compétences dans la logistique du e-commerce, du dernier kilomètre et de l’automobile, avec l’intégration de plus de 12 000 collaborateurs.

Le Groupe consolide sa position d’acteur portuaire

Le Groupe est investi dans 50 terminaux portuaires dans 33 pays. La stratégie de CMA CGM en matière d’activités portuaires vise à accompagner la croissance de ses lignes maritimes et à renforcer la qualité du service offert à ses clients.

Au 3e trimestre 2022, le Groupe a renforcé ses investissements en remportant, avec son partenaire J M Baxi, l’appel d’offres pour la privatisation du terminal de Nhava Sheva en Inde. La convention de concession signée le 29 juillet permet de développer l’activité sur la côte Ouest de l’Inde tout en modernisant et en développant un terminal à conteneurs de 700 m de longueur de quai avec une capacité et une qualité de service renforcée, dans le port Jawaharlal Nehru. À travers cet investissement, le Groupe CMA CGM renforce sa position dans une zone de croissance régionale et mondiale.

CMA CGM Air Cargo poursuit son développement

La compagnie de fret aérien du Groupe CMA CGM poursuit son développement avec le lancement d’une nouvelle liaison Paris-Hong Kong, grâce à l’intégration à sa flotte de deux premiers Boeing 777 Freighters. Actuellement composée de 6 appareils, la flotte de CMA CGM AIR CARGO comptera d’ici 2026 12 avions cargo.

Le Groupe accélère ses investissements dans la transition énergétique du transport et de la logistique

Création d’un Fonds Énergies doté de 1,5 milliard d’euros

En septembre dernier, le Groupe a annoncé la création d’un Fonds Énergies, doté d’un budget de 1,5 milliard d’euros sur 5 ans pour accélérer la transition énergétique en vue d’atteindre le Net Zéro Carbone d’ici 2050. L’objectif de ce Fonds est d’accélérer la décarbonation sur l’ensemble des activités de transport maritime, terrestre, aérien, et de la logistique dans le monde.

Le Fonds Énergies vise notamment à soutenir le développement et la production d’énergies renouvelables à l’échelle industrielle (biofuel, biométhane, e-méthane, méthanol décarboné, etc.), ainsi qu’à accélérer la décarbonation des terminaux portuaires, des entrepôts et des flottes de véhicules terrestres.

Ce fonds s’inscrit dans la continuité de projets identifiés et lancés :

Le Projet Salamandre produira 11 000 tonnes de biométhane de 2e génération par an dès 2026 avec une ambition de 200 000 tonnes de gaz renouvelables par an d’ici 2028.

Un projet de production et de liquéfaction de biométhane, développé avec Titan, permettra de produire jusqu’à 100 000 tonnes d’ici 2025, volume qui pourra être doublé d’ici 2027.

Partenaire du projet Jupiter 1000 à Fos, le Groupe CMA CGM souhaite continuer à travailler avec le consortium pour réfléchir à la production à grande échelle de e-méthane bas carbone pour les navires du Groupe.

Une enveloppe de 200 millions d’euros pour décarboner la filière maritime française

Dans le cadre du Fonds Énergies, une enveloppe de 200 millions d’euros sera consacrée pour un appel à projets ouvert début 2023 pour des projets de décarbonation de la filière maritime française, tous secteurs confondus. Par cette initiative, CMA CGM entend contribuer à l’émergence de projets d’innovation au service de la filière maritime française décarbonée.

Activités et performances financières du troisième trimestre 2022

Groupe : solide performance financière et nouvelle baisse de l’endettement



Au 3e trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 19,9 milliards de dollars, porté majoritairement par les activités maritimes du Groupe.

L’EBITDA atteint 9,15 milliards de dollars, soit une marge d’EBITDA de 46%.

Le Groupe poursuit le renforcement de sa structure financière, soutenu par la performance opérationnelle. L’endettement net s’élève à 78 millions de dollars au 30 septembre 2022 (après prise en compte des placements financiers à moins d’un an), en baisse de 5,3 milliards de dollars par rapport au 30 juin 2022.

Activité maritime : amorce de normalisation des taux de fret





Au 3e trimestre 2022, le Groupe a transporté 5,7 millions d’EVP, en hausse de 4,1% par rapport au 3e trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires de l’activité maritime du Groupe atteint 15,7 milliards de dollars, en hausse de 25,8% par rapport au 3ème trimestre 2021 mais en baisse de 2% par rapport au Q2 2022. Cette évolution reflète la baisse des taux de fret spot initiée au 2ème trimestre 2022 et qui s’est poursuivie au 3ème trimestre 2022.

L’EBITDA s’établit à 8,65 milliards de dollars. La progression de la marge d’EBITDA par rapport au 3e trimestre 2021 est soutenue par un revenu moyen par EVP de 2 771 dollars au 3e trimestre 2022. L’EBITDA du trimestre s’inscrit en baisse de 5% rapport au précédent trimestre.

Activité logistique : une performance principalement soutenue par les récentes acquisitions



Le chiffre d’affaires de l’activité logistique s’établit à 4,34 milliards de dollars.

L’EBITDA atteint 359 millions de dollars.

Cette croissance est principalement soutenue par les activités de fret maritime et aérien. Les activités de logistique contractuelle poursuivent leur redressement. La croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA de la division logistique a également été soutenue par les acquisitions d’Ingram Micro CLS, Colis Privé et Gefco. Gefco, dont l’acquisition a été finalisée fin juillet, a contribué au chiffre d’affaires du segment Logistique à hauteur de 750 millions de dollars.

Perspectives

Inflation, décélération de la consommation et incertitudes macroéconomiques

Tensions géopolitiques

Les chaînes logistiques mondiales ont connu des tensions inédites sous l’effet de la crise sanitaire et de la forte demande qui a suivi les confinements résultant notamment de l’évolution du comportement d’achat des ménages. Ces tensions tendent à se résorber compte tenu de l’évolution récente du commerce mondial, reflétant un contexte macroéconomique beaucoup plus incertain, fortement marqué par les conséquences des tensions géopolitiques.

Inflation et coût de l’énergie

Le Groupe anticipe le maintien à un niveau élevé des coûts de l’énergie, qui pèsent à la fois directement sur ses dépenses opérationnelles et plus globalement sur les dépenses des ménages, plus particulièrement en Europe. Ce contexte inflationniste, couplé aux politiques monétaires, pèse sur les perspectives de croissance économique, malgré les mesures de soutien de la consommation, notamment en Europe.

Baisse des taux de fret au 4e trimestre

Le Groupe anticipe donc une accélération de la normalisation des taux de fret au 4ème trimestre et donc une baisse de sa profitabilité. Le Groupe est donc particulièrement attentif à l’évolution de la situation géopolitique actuelle et à ses conséquences sur les perspectives macro-économiques mais reste néanmoins confiant quant à sa solidité financière pour aborder cette conjoncture.

