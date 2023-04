Accueil > Provence > Economie > Groupe Constructa - 2022. Croissance et rentabilité sont au rendez-vous

Le Carlton de Cannes, inauguré le 13 mars 2023. Un chantier titanesque de rénovation et d’extension de près de 400 000 000€ piloté par Constructa Les Editeurs Urbains, AMO du projet © Constructa

Jean-Baptiste Pietri, seul maître d’œuvre à la tête d’un groupe immobilier en France, affirme plus que jamais, son ambition : « de mettre au sommet de la pyramide de valeurs la qualité architecturale, environnementale et d’usages des projets immobiliers financés, dessinés, produits et gérés par le Groupe. » Pour lui : « L’immobilier est un métier au service de l’intérêt général, des territoires et de leurs habitants. »

1. Victoires Haussmann SGP, société de gestion de portefeuilles immobiliers, agréée AIFM par l’Autorité des Marchés Financiers, est devenue entreprise à mission et développe trois fonds labellisés dont l’ambition est de concilier performance financière et performance extra financière.

Générations 2 apporte une alternative crédible à l’Ehpad accessible à la retraite moyenne française.

Ulysse fait de la régénération urbaine pour transformer des immeubles en résidence hôtelières haut de gamme tout en renforçant le niveau de l’offre touristique des principales destinations touristiques françaises.

Gaïa fait de la régénération urbaine et vise un cycle d’investissement en zéro artificialisation. L’ensemble de ces fonds sont labellisés et permettent à Victoires Haussmann de porter l’engagement du Groupe dès la phase d’investissement.

2. Les Éditeurs Urbains, enregistre une année exceptionnelle avec une croissance de chiffre d’affaires de 9% et plus de 700 millions d’euros d’activité en développement dès 2023. Cette dynamique 2022, se traduit d’ores et déjà en 2023 avec la livraison d’opérations iconiques pour le Groupe : du Carlton à Cannes, à la première tranche des Jetées à Huningue (en face de Bâle) ou encore La Porte Bleue à Marseille. Côté RSE, Les Éditeurs Urbains ont par ailleurs développé la première « calculette carbone » pour ses opérations de promotion. Appelée « Urban Impact », « cet outil va être désormais développé et intégré dès les comités d’engagement des opérations permettant ainsi de challenger nos opérations sur leur impact écologique en toute transparence ».

3. Constructa Asset Management a poursuivi son développement avec 13,5 milliards d’actifs sous gestion. L’activité 2022 a été très dynamique sur toutes les lignes métiers de la filiale.

A l’Investissement, malgré un contexte économique perturbé à compter de la fin du 1er semestre, un volume d’acquisition représentant environ 100 M€ a été réalisé pour le compte d’investisseurs institutionnels étrangers et pour des family office.

A l’Asset Management, en plus de la récurrence des mandats, la performance a été portée par la poursuite de la cession d’actifs de portefeuilles arrivée à maturité et aussi par un volume important de locations d’environ 50 000 m².

Pour le Property Management, le développement se poursuit avec plus de 300 000 m² remportés sur un positionnement Premium avec l’intégration d’actifs de prestiges comme la Grande Arche ou la tour Eria à Paris la Défense ainsi que des portefeuilles en commerces.

4. 1964, filiale historique de commercialisation, qui a enrichi ses savoir-faire avec les métiers du conseil et du marketing, « continue de porter la transformation digitale du Groupe, notamment dans la création d’une expérience client en lien avec les valeurs de Constructa ».

5. Un employeur engagé pour l’employabilité de ses collaborateurs : dans un monde Vuca, former les collaborateurs est le bras armé de notre compétitivité, ainsi plus de 70% des collaborateurs sont formés annuellement.

6. Une fondation « Marc Pietri » pour l’égalité des chances. Sous l’égide de la Fondation de France, cette fondation, dirigée par Marie-Victoire Pietri, fidèle à l’esprit humaniste du fondateur du Groupe, œuvre pour l’égalité des chances, notamment auprès des plus jeunes.

En 2022, le Groupe Constructa atteint un chiffre d’affaires consolidé de 118 millions d’euros, et 149 millions d’euros d’activité développée et produite, c’est une augmentation de 6% de son CA consolidé par rapport à l’année précédente.

La croissance la plus spectaculaire est celle du résultat d’exploitation, permettant un bond de 44% de la rentabilité globale du Groupe.

Rendez-vous est donné en juin prochain pour la présentation du nouveau « totem » du Groupe Constructa, « un projet qui incarne toute l’audace Groupe, valeur constitutive de son ADN depuis…1964. »

La rédaction