Groupe Constructa : la tour d’habitation M99 caressera le ciel marseillais en 2027

M99 une nouvelle Skyline à Marseille © Constructa

Dans un contexte où le changement climatique passe au rouge, il importe de construire la ville sur la ville. Le groupe Constructa s’inscrit dans le vert en réalisant à Marseille, M99, première tour d’habitation produite en France depuis près de 50 ans. Ainsi en proposant une nouvelle verticalité, verticalité qui se veut vertueuse, elle ouvre la voie à l’un des grands chantiers de la ville de demain qui, si elle ne peut plus s’étendre, pour des raisons écologiques évidentes, va devoir se réhabiliter et monter.

En cohérence avec les enjeux de résilience urbaine, elle sera construite sur une ancienne zone d’entrepôts, respectant ainsi le principe de la ZAN -Zéro artificialisation nette des sols - pour lutter contre l’étalement urbain. Après l’immeuble de bureaux "Le Balthazar", "la tour La Marseillaise" signée Jean Nouvel, "La Porte Bleue", tour de 17 étages (56 mètres) comprenant 64 appartements et une résidence de tourisme de 252 logements exploitée par Odalys), les Quais d’Arenc à Marseille s’apprêtent donc à accueillir un nouveau chantier du groupe Constructa : celui de la tour M99, de 99 mètres de haut.

Jean-Baptiste Pietri, architecte et maître d’ouvrage de M99 Jean-Baptiste Pietri, originaire de Marseille et diplômé de l’école d’architecture de Paris-Belleville, s’est installé à Paris, il y a 30 ans, et fonde son agence en 2001. Il s’est entouré de quatre associés dont le président de l’agence et architecte DE HMONP Jérémy Louette, Marine de Chateauneuf architecte DE, Sarah Leroux directrice administrative et Zoé Reynaud architecte DE HMONP. Établie dans le 11e arrondissement de Paris, PietriArchitectes compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs. L’imaginaire de PietriArchitectes est né avec la Méditerranée, les réalisations sont des héritières de l’architecture typique du littoral mêlées aux inspirations parisiennes et l’harmonie haussmannienne de la ville. Dans un équilibre parfait entre Nord et Sud PietriArchitectes propose une architecture solaire, aux formes arrondies et aux tons blancs calcaires, généreuse et respectueuse de son environnement. Jean-Baptiste Pietri revendique une démarche architecturale à la fois précise et poétique, construite et développée autour d’une philosophie : le rationalisme romantique. Cette notion articule une conception constructive rigoureuse et optimisée à une interprétation du site plutôt expressive.

M99 sera blanche

M99 vue d’en bas (Photo Constructa)

Et Jean-Baptiste Pietri de décliner cette lettre M considérant : « M99 apporte des réponses concrètes, comme autant de convictions qui ont façonné tant sa ligne esthétique que sa destination urbaine ». Il précise ainsi en premier lieu : « Inspirée par la minéralité calcaire de la ville et des Calanques, M99 sera blanche, à l’instar de l’architecture vernaculaire des villes portuaires et des villages de pêcheurs de Méditerranée ». Une réalisation qu’il inscrit dans une dynamique retrouvée de la ville, mettant en exergue le + 44% d’investissements internationaux et le + 30% d’implantation d’entreprises en 10 ans : « M99 incarne de manière extrêmement tangible et visible l’attractivité de la Ville, sa capacité à porter des projets immobiliers aux standards internationaux ».

Face à la mer, au cœur du périmètre d’Euromed I, « l’un des plus grands projets de rénovation urbaine d’Europe », M99 a été conçue selon une trame architecturale qui lui permettra de s’adapter aux évolutions de la Ville. Le projet s’élèvera dans un quartier où on trouve musées, théâtre, cinéma, commerces... Il se situe également au pied de la future cité scolaire internationale qui ouvrira ses portes à la rentrée 2024 (jusqu’à 5 langues étudiées du CP à la Terminale) et de nombreuses formations de l’enseignement supérieur, M99 réunira à la fois des étudiants et des familles qui feront le choix du 3e quartier d’affaires de France et du savoir. M99, structurée en trois blocs, comprendra 72 logements en accession, 40 logements en Build to rent (résidence locative avec services), 95 logements étudiants sociaux, un hôtel 4 étoiles de 130 chambres. Un bâtiment, des usages différents et trois entrées.

un objet immobilier mixte

Jean-Baptiste Pietri évoque dans ce cadre la notion de mixité : « Dans une ville qui a su faire de la diversité une composante essentielle de sa personnalité, il fallait produire un objet immobilier mixte, un objet architectural qui donnerait l’occasion à de nombreux publics de s’y croiser, et mieux que cela, d’y vivre. Ensemble ».

Vue extérieure sur Notre-Dame de la Garde ©Constructa

© Constructa

Le restaurant et sa terrasse panoramique de 240m² pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes offrira à la ville un balcon suspendu sur la mer. Les appartements quant à eux proposeront, en fonction des typologies, des loggias, des balcons filants, des terrasses pouvant aller jusqu’à 120 m². Tous les extérieurs auront la mer pour horizon. Avec 300 jours de soleil par an, ce rapport intérieur/extérieur offre à tous les appartements une pièce supplémentaire à vivre en toute saison. Le toit terrasse, véritable jardin en plein ciel, sera uniquement réservé aux habitants de M99. Avec ses 330 m2, dont 280m² végétalisés, il proposera un point de vue absolument exceptionnel. Pensé comme un poumon vert et de biodiversité, il sera un lieu de promenade, de rencontres et d’échanges pour tous les habitants de M99 et leurs invités qui profiteront ainsi de l’un des plus beaux roof top sur la Méditerranée.

M99 est un mélange de high et de slow tech

M99 est un mélange de high et de slow tech. Inspirée des architectures ancestrales méditerranéennes, bâtiment blanc pour une meilleure réflexion du soleil et jeux de volumes pour s’en protéger, M99 sera en grande partie produite selon le procédé du « hors site ». La fabrication hors site, située à quelques kilomètres du futur chantier, permet à la fois de pérenniser un savoir-faire non délocalisable, d’offrir de meilleures conditions de travail aux acteurs du chantier, et de garantir une baisse substantielle des émissions carbone grâce à des matériaux locaux et une architecture en circuit court.

Béton blanc bas carbone

M99 sera conçue avec du béton blanc bas carbone. Du béton car la Méditerranée a une culture ancestrale de la construction en pierre, de la maçonnerie. La particularité du béton blanc bas carbone -qui a été utilisée pour La Porte Bleue, sa « petite » tour voisine- est qu’il est réalisé grâce au laitier des hauts fourneaux de l’Étang de Berre.

Déchet ultime avant de lui trouver une utilité dans la construction, le laitier trouve ainsi une voie de recyclage dans la production de béton blanc bas carbone, de quoi inspirer les sites de métallurgie du monde entier. M99 permettra, grâce à la boucle d’eau de mer Thassalia qui régule les systèmes de chauffage et refroidissement de la tour, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 70% par rapport à un IGH (Immeuble de grande hauteur) classique. Enfin, le groupe précise : « M99 s’engage pour le développement de la biodiversité en milieu urbain. Grâce à l’aménagement d’un jardin dans le prolongement de rez-de-chaussée et une toiture active aménagée en jardins suspendus, de nombreux écosystèmes pourront s’y développer ». M99 s’attaque aussi à la pollution sonore, tant externe qu’interne par le système de vitrage et l’épaisseur des planchers.

M99 c’est aussi, comment l’ignorer, un hommage de Jean-Baptiste Pietri, architecte du projet, à son père, Marc Pietri, fondateur du Groupe Constructa. Visionnaire, il avait compris, il y a plus de 20 ans, tout le potentiel et l’attractivité du nouveau Marseille. En imaginant la réhabilitation et le développement des Quais d’Arenc, qui n’étaient qu’alors une zone de parkings à ciel ouvert et d’entrepôts, il a porté le développement de tout un quartier et accéléré la réhabilitation du front de mer marseillais. Aujourd’hui, c’est son fils, à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, fait rarissime en France, qui porte ce projet, incarnant ainsi toute l’audace de la 2e génération du Groupe familial.

Michel CAIRE