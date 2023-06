Groupe StaffMe. La 1ère édition de la Nuit de l’Inclusion Durable rassemble plus de 120 acteurs engagés à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Société > Groupe StaffMe. La 1ère édition de la Nuit de l’Inclusion Durable rassemble (...)

Le 8 juin dernier, au Club Pernod Ricard, sur le Vieux Port de Marseille, plus de 120 acteurs de l’inclusion étaient réunis autour du groupe StaffMe et de ses 3 entités qui œuvrent pour rendre le travail accessible à tous : la plateforme StaffMe via l’activité professionnelle, le Propulseur (EITI) via l’insertion socio-professionnelle et StaffMe Academy via la formation.