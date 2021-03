Harmonie Mutuelle Région Sud-Est reconduit son partenariat avec le pôle de compétitivité Innov’Alliance

Accueil > Provence > Economie > Harmonie Mutuelle Région Sud-Est reconduit son partenariat avec le pôle de (...)

Harmonie Mutuelle Région Sud-Est et le pôle de compétitivité Innov’Alliance partagent des valeurs communes autour de la responsabilité globale et sociétale des entreprises, des enjeux de la santé, du bien-être, de l’alimentation et de l’environnement.

Le végétal et la naturalité sont les dénominateurs communs aux 4 grandes filières réunies dans le pôle Innov’Alliance © I.A

Cette collaboration initiée en 2020 dans le cadre d’une première convention s’est achevée en fin d’année. Fortes du bilan positif de cette première collaboration, les deux entités ont souhaité poursuivre et renforcer leur partenariat sur l’année 2021 « au service des entreprises et de leurs salariés ».

Plusieurs projets sont à venir au rang desquels

• La création d’un club RSE, où Harmonie Mutuelle Région Sud-Est sera associée à l’animation en particulier pour ses compétences liées notamment à la protection et au développement du capital humain. Émergeants avec la crise sanitaire, les risques psychosociaux et la santé du dirigeant pourraient également figurer dans les premiers thèmes traités par le club.

• Protection et développement du capital humain : En complément des actions engagées au sein du Club RSE, un programme de sensibilisation sur la protection et le développement du capital humain sera mis en œuvre sous format de webinaires ou d’interventions collectives. Ils seront à destination de tous les salariés des membres du Pôle (entreprises, organisations, professionnels, acteurs de la recherche et de la formation…). L’objectif étant de mettre en lumière les solutions pour accompagner les entreprises dans leurs enjeux de protection et de valorisation du capital humain : ingénierie sociale, analyse de risques, actions RH et bien-être au travail, soutien de l’entreprise dans les moments difficiles (par exemple : DUERP, protection sociale du dirigeant, fidélisation des salariés, santé au travail, etc).

Apporter des réponses aux attentes sociétales

S’associer à un pôle de compétitivité n’est pas une première pour Harmonie Mutuelle qui s’engage pour l’innovation aux côtés de Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016. La Région Sud-Est s’est associée à Innov’Alliance car leur positionnement axé autour de la naturalité est différent des autres pôles et qu’il est intéressant de tendre à cette complémentarité. Leur objectif commun est ensemble d’apporter des réponses aux attentes sociétales et initier des actions autour du bien-être et l’amélioration des conditions de santé.

Nous voulions trouver un homologue sur la région Paca

« Nous avions déjà un partenariat avec un pôle de compétitivité sur Auvergne-Rhône-Alpes, Minealogic, nous voulions trouver un homologue sur la région Paca. Si l’approche commune autour de la prévention, de la naturalité et de la RSE nous a d’abord séduits, le Pôle intervient dans les domaines agricoles, agroalimentaires et végétal qui sont des secteurs de conquête pour nous sur le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre partage de visions et de compétences instauré avec Minalogic, nous souhaitions pouvoir le développer avec un autre acteur clé présent sur la Région », explique Fabienne Déchelette, Responsable Marketing et Communication d’Harmonie Mutuelle Région Sud-Est.

On souffre d’un déficit de contact lié à l’épidémie

Pour Yves Faure, Président du pôle de compétitivité Innov’Alliance et président de l’entreprise Agro’Novae : « Si les métiers sont différents, les valeurs qui sous-tendent les actions du Pôle et celles d’Harmonie Mutuelle sont les mêmes. Ce partenariat est porteur de sens : le champ de rencontre était évident. C’est un partenariat construit sur le long terme. Pour l’année 2021, nous avons comme action phare la création d’un club tourné vers la RSE, qui s’inscrira dans le cadre des actions de formation de notre Institut de la Naturalité et permettra de créer du lien entre les différents acteurs et nos adhérents respectifs. Ce lien à créer est d’autant plus prégnant actuellement que l’on souffre d’un déficit de contact lié bien évidemment à l’épidémie et aux opérations de confinement. Il faut absolument le recréer et cela passe notamment par la création de ce club. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos adhérents d’une part et mais aussi vis-vis de la société. »

