Hausse significative du variant anglais dans le Var

Evence Richard, préfet du Var, en visite au centre de vaccination de La Garde ©Presse Agence

Les chiffres régionaux et surtout départementaux mettent en exergue pour le Var des situations extrêmement diverses. « Si pour notre département la tendance à la stabilisation paraît se confirmer, la hausse significative du nombre de cas, notamment de variants anglais dans l’Est du département, doit retenir toute notre attention. Elle explique l’extension de l’obligation du port du masque à toute la Dracénie et doit nous inciter à respecter toutes les mesures de distanciation sociale et de faire preuve de la plus extrême prudence dans nos interactions sociales. Au-delà de l’interdiction de certaines activités et de la fermeture d’établissements, tout doit être fait pour limiter celles qui peuvent être évitées, le télétravail en particulier doit être privilégié et mis en œuvre autant que possible pour ne pas dire systématisé », insiste Evence Richard, préfet du Var.

Des moyens matériels et humains conséquents

Dans le cadre de la politique de vaccination lancée et pilotée par l’État, la Ville de La Garde a ouvert un centre de vaccination dès le 25 janvier. Sur place, le préfet a été accueilli par Jean-Louis Masson, maire de La Garde, et a constaté la parfaite organisation du centre. Le préfet a tenu à remercier les maires qui se sont portés volontaires pour mettre en place ces centres de vaccinations : « La mise en place suppose une logistique de très grande qualité et une mise à disposition de moyens matériels et humains conséquente. Nous nous devons d’être reconnaissant envers les collectivités qui se mobilisent ».

250 personnes vaccinées par semaine

Installé à la salle Mussou, le centre accueille le public âgé de plus de 75 ans, uniquement sur rendez-vous. La capacité de vaccination d’environ 250 personnes par semaine peut évoluer jusqu’à 1 000 en fonction des livraisons des vaccins. Le premier objectif de la vaccination est de diminuer le nombre de formes graves du virus. Selon les résultats des études, la vaccination permet de réduire significativement les formes graves et par conséquent la mortalité due au virus. Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contribue à maîtriser l’impact de l’épidémie sur le long terme.

La rédaction