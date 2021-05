Accueil > Culture > Littérature > Hautes-Alpes : Piquer une petite tête dans des lieux uniques

Que ce soit dans la Durance et le Buëch bien sûr, mais aussi dans une multitude de rivières et torrents : la Méouge, le Guil, l’Onde, le Fournel, le torrent de Maraize, la Biaisse ou le Couleau... Grâce à cet ouvrage, vous découvrirez des vallées sauvages, des “bouts du monde” loin des grands axes fréquentés. Du parc national des Écrins jusqu’aux Baronnies Provençales, les sites naturels des Hautes-Alpes vous surprendront par leur diversité.

Un maillage fin et pratique du territoire

Cet ouvrage est divisé en 8 entités géographiques distinctes :

• autour de Laragne-Montéglin

• autour de Serres

• autour de Veynes

• autour de Gap

• autour d’Embrun

• autour de Guillestre

• le Queyras

• autour de Briançon.

Des sites uniques et rafraichissants

Designer et artiste-peintre, Sophisu Colineau sillonne depuis 30 ans les sites naturels des Alpes et de la Provence. Dans ce guide très complet, elle ouvre son univers et propose une multitude de sites qui conviendront parfaitement à une trempette familiale, d’autres combleront les sportifs... Dans tous les cas, ces lieux sublimes vous offriront un cadre agréable, spectaculaire ou reposant. Baignades dans les Alpes-de-Haute-Provence et Baignades dans les Hautes-Alpes sont ses premiers ouvrages chez Chamina Édition.

Mathieu Seller