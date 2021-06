Hautes-Alpes : une aide de trésorerie exceptionnelle pour les exploitations victimes du gel

Accueil > Provence > Société > Hautes-Alpes : une aide de trésorerie exceptionnelle pour les (...)

Consécutivement aux épisodes de gelées nocturnes du début du mois d’avril qui ont provoqué des dégâts majeurs sur les cultures, une aide d’urgence est mise en œuvre pour les chefs d’exploitation en grande difficulté, ayant été touchés par le gel et dont la trésorerie ne permet plus de faire face aux dépenses immédiates, nécessaires à la poursuite de leur activité et aux besoins essentiels du foyer.