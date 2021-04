Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Hyères : Pépinière Valbray ramène ses fraises

On pense sucrer les fraises que nenni la saveur est telle que natures elles se dégustent © Presse Agence

La Pépinière Valbray est le premier producteur français de muguet en pot, avec un million d’unités commercialisées chaque année, de plantes méditerranéennes (bananiers, etc.), de chrysanthèmes... Elles est dirigée par Tanneguy de Valbray. Désireuse de se diversifier un peu plus encore, la PME a décidé se lancer dans la fraise. A Hyères, elle va produire 15 tonnes cette année, puis 100 tonnes dès 2022. En parallèle, elle continue la production d’orchidées, dans les 1,8 hectares de serres installées à Hyères, acquises début mars, en plus de celles implantées à Ollioules et Sanary-sur-Mer. Entretien.

Destimed : Qu’est-ce qui a motivé votre implantation à Hyères ?

Tanneguy de Valbray : J’ai eu l’opportunité d’acquérir ce site de 3 hectares avec 1,8 hectares de serres, équipées de technologies très avancées, pour la culture des fleurs coupées. Horticulteur avant tout, j’ai été séduit par les installations. J’ai trouvé ici un formidable outil pour diversifier mon activité en créant cette pépinière pour le grand public et la possibilité de l’adapter à la production de fraises de qualité.

Favoriser les circuits courts

Ce sont vos premières récoltes de la saison ?

Chez nous, les clients peuvent goûter, avant de repartir avec leurs achats. C’est notre première récolte avec quelques kilos. Sitôt cueillies, nous les mettons à la vente. C’est le gage d’une qualité gustative assurée. Notre principe est simple : pour avoir de bonnes fraises, il faut les récolter bien mûres, dès 5 heures du matin pour les mettre à la vente à 9 heures. Dans un premier temps, nous allons proposer notre récolte, en directe, sur le site. Dès l’année prochaine, nous allons favoriser les circuits courts. Cette année, nous tablons sur 15 tonnes et nous passerons l’année suivante à 100 tonnes.

Les fraiseraies Valbray ©Presse Agence

Quelles variétés produisez-vous ?

La Gariguette, la fraise de Cléry, la Siflorette, la Manon et la Bravura.

Face à la concurrence des pépinières du bassin hyèrois, comment pensez-vous vous démarquer ?

En proposant beaucoup de produits issus de nos productions et avec la volonté de présenter à la clientèle des saveurs d’exception.

Développer le muguet sur le territoire de Hyères

Cette pépinière est votre second espace dédié à la vente aux particuliers ?

Ma première enseigne Pépinière Valbray a ouvert à l’entrée d’Ollioules mais, uniquement à destination des professionnels. Grossiste en végétal, nous distribuons une grande partie de notre production aux acteurs de la grande distribution et professionnels de la plante, de la région et en France. En 2015, nous avons ouvert une vente au détail, destinée aux particuliers.

Allez-vous développer une production de muguet à Hyères ?

Les meilleures années, nous produisons jusqu’à 1 million de pots de muguet. Pépinière Valbray est le plus grand producteur de muguet en pot en Europe. En effet, je vais développer cette activé à Hyères.

Mathieu SELLER avec P.A