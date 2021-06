Accueil > Méditerranée > Var > Hyères : succès public pour les 18e Rendez-vous aux Jardins

La 18e édition des Rendez-vous aux jardins a permis à un public nombreux de renouer avec la nature et de rencontrer les principaux acteurs qui font au quotidien la beauté et l’unicité des jardins français.

©Pascal Azoulai

Le panel était impressionnant ! Les propriétaires, aussi bien privés que publics, et les nombreux professionnels qui entretiennent ce patrimoine fragile (jardiniers, jardiniers d’art, paysagistes, botanistes…) avaient donc fait le déplacement pour se réunir à Hyères, autour du thème de « La transmission des savoirs ». Ces acteurs ont partagé avec le public leurs connaissances et leurs expériences à l’occasion de visites guidées, d’ateliers pédagogiques ou de démonstrations de savoir-faire.

Plus de 2 200 jardins mobilisés

L’événement a connu un formidable engouement dans les différents lieux ouverts à la visite par la Ville. Durant ces trois journées de fête printanière, plus de 2 200 jardins étaient donc mobilisés - dont près de 200 pour la première fois et 250 à titre exceptionnel – et ont permis aux visiteurs enthousiastes de bénéficier d’une véritable bouffée d’oxygène. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas hésité à mettre les mains dans la terre lors de l’une des 3 500 activités proposées pour l’occasion.

Prochaine édition : Les jardins face au changement climatique

Le succès était au rendez-vous au regard des mines réjouies des aficionados de jardin. Mais pas le temps de chômer pour les organisateurs qui planchent déjà sur le prochain opus. D’ailleurs, la 19ème édition de cet événement, est d’ores et déjà prévue les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022. Ces prochains « Rendez-vous aux jardins » auront pour thème « Les jardins face au changement climatique ».

Gilles Carvoyeur