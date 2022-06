Immotissimo : la 26e édition, le salon de l’immobilier aura lieu Parc Chanot, du 7 au 9 octobre

Accueil > Aix Marseille > Economie > Immotissimo : la 26e édition, le salon de l’immobilier aura lieu Parc (...)

Immotissimo rassemblera sur trois jours, du 7 au 9 octobre, au parc Chanot, les partenaires immobiliers et institutionnels de la région et plus de 70 exposants de la filière. Banques, promoteurs, cabinets d’architectes et de notaires, agences immobilières, home staging, constructeurs et bailleurs sociaux, tous les acteurs seront présents pour répondre aux futurs acquéreurs qui veulent concrétiser un projet de résidence ou d’investissement et faciliter les démarches et le processus d’achat.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à cet événement gratuit et incontournable de pour rencontrer les professionnels de l’immobilier. La présentation de ce salon a donné lieu à un débat sur la question du logement et de l’immobilier à Marseille entre Arnaud Bastide, président de la Fédération Promotion Immobilière (FPI) et Mathilde Chaboche, déléguée à l’Urbanisme et au Développement Harmonieux de la Ville.

« Immotissimo revient après la Covid avec ce nouveau nom »

Aurélie Siesse, directrice des activités GL event Exhibitions opérations explique : « Immotissimo revient après la Covid avec ce nouveau nom et, toujours, une volonté d’être un facilitateur ». Elle ajoute : « Fort de son expérience de plus de 25 ans, Immotissimo devient une marque nationale qui permet d’accompagner les visiteurs dans la concrétisation de leurs projets immobiliers grâce à des conseils personnalisés et une rencontre avec les experts de la région ».

En ce qui concerne les nouveautés, elle annonce : « Un Village Agences accueillera le public pour présenter les opportunités exclusives du territoire et trouver le logement de ses rêves. Un Espace Conseils regroupera des experts, avocats, notaires, pour répondre à toutes les questions pour aboutir en toute sérénité aux bons choix ».

« On a besoin d’une dynamique positive »

Mathilde Chaboche apprécie la tenue de ce salon : « On a besoin d’une dynamique positive pour répondre aux besoins de la population. On a besoin que les acteurs se parlent ». Elle insiste sur le fait que l’habitat « c’est la rencontre entre l’intérieur et ce qui se passe à l’extérieur : les équipements, les écoles, les commerces... ». Elle en vient à ce propos à la situation marseillaise : « On connaît un étalement urbain et cela ne marche pas. On a une résidentialisation qui fait l’impasse sur les commerces, les équipements sociaux... Il n’y a pas de vision commune à Marseille. On le voit notamment à Château-Gombert avec des constructions qui peuvent être très belles mais qui s’inscrivent dans un territoire où il n’y a pas de transports en commun, pas d’écoles... Résultat les personnes qui vivent là sont contentes de leur logement mais pas de l’habitat. On a laissé se réaliser des opérations immobilières mais sans faire de la ville ».

« Remettre le chef d’orchestre municipal au cœur du jeu »

Dans ce contexte Mathilde Chaboche indique que la majorité municipale (Printemps Marseillais) élue lors des dernières municipales, « s’engage de façon déterminée, et entend remettre le chef d’orchestre municipal au cœur du jeu ». Elle évoque dans ce cadre la Charte de construction durable votée lors du conseil municipal d’octobre 2021. Un document qui énonce les grands principes visant au développement harmonieux de la Ville, dans un processus au long cours d’amélioration de la qualité des constructions sur le territoire et de la qualité du cadre de vie des Marseillaises et des Marseillais. Il s’agit notamment de « fluidifier les échanges entre la Ville et les professionnels, construire du logement social dans tous les quartiers, veiller à la protection de notre patrimoine architectural et paysager, et végétaliser nos espaces publics, tels sont les enjeux de la Charte de la construction durable dont les trois maîtres mots sont : construire plus, plus adapté et plus durable ». L’élue à l’urbanisme rappelle : « Lorsque nous sommes arrivés aux "affaires" nous avons pu découvrir que le rapport à la loi pouvait être très élastique. Nous remettons de la règle, on rappelle le droit ». Dans le même temps la Ville s’inscrit dans la relance « en signant un contrat avec l’État, en accompagnant les acteurs afin qu’ils ne se prennent pas les pieds dans le PLUi ».

« Nous finançons beaucoup moins sur le neuf »

Thierry Lopez, responsable du marché habitat et prescription immobilière Cepac, qui insiste sur la dimension « banque des territoires » de la Cepac et son engagement en faveur du développement des énergies renouvelables, parle d’un contexte où « nous finançons beaucoup moins sur le neuf, moins sur les constructions individuelles et nous intervenons de moins en moins sur Marseille et Aix-en-Provence ».

« Nous sommes en chute libre sur tous les secteurs »

Arnaud Bastide ne cache pas son inquiétude : « Nous sommes en chute libre sur tous les secteurs. La situation est dramatique. Lorsqu’il y a une crise immobilière elle est sur un point, tel n’est pas le cas actuellement : nous n’avons rien à vendre, il existe un problème de financements dû à la contraction des conditions de prêts, et nous assistons à une augmentation des taux bancaires. Il y a une crise de l’offre, une inflation galopante, une augmentation des coûts techniques ». Indique encore : « Il n’y a pas pour nous de débat à avoir sur le fait que la municipalité ait de nouvelles ambitions et nous savons qu’il faut du temps pour qu’une nouvelle impulsion se mette en place mais il faut voir que les année 2020 et 2021 n’ont pas été bonnes et que le début 2022 n’est toujours pas bon. Il faut reproduire du logement. Des ambitions sont affichées mais nous en sommes très loin ». Il déplore cependant : « Nous sommes les champions du monde à Marseille des recours avec 80% des permis attaqués ». Et enfin, il tient à préciser : « Il y a moins de constructions neuves dans cette ville donc moins de logements sociaux qui sortent de terre ».

« Un refus de permis c’est une perte sèche pour tous »

Mathilde Chaboche ne manque pas de réagir : « Un refus de permis c’est une perte sèche pour tous ». Et elle ne cache pas une certaine colère : « Nous venons de passer six mois sur un dossier de 300 logements où on n’a cessé de demander si tout était réglé avec GRDF, la réponse a toujours était positive jusqu’à ce que nous recevions une lettre de GRDF s’opposant à cette opération ». Elle ajoute : « Concernant les refus nous nous sommes posés des questions. Nous avons demandé à la préfecture de vérifier nos décisions. Aucun de nos dossiers était illégal. Et pour être tout à fait claire, il nous arrive de donner des permis à des projets moches et mal foutus mais légaux ».

L’élue à l’urbanisme reprend : « Nous avons eu pendant la Covid un solde positif d’habitants, cela avait déjà été le cas lors de l’arrivée du TGV mais, deux ans plus tard, les Parisiens qui étaient venus s’installer étaient repartis. Leur problème ce n’était pas le logement mais les rues sales, les rats, le manque d’équipements sociaux de transports en commun, d’écoles publiques. Alors, pour nous, l’enjeu est que les gens ne repartent pas et pour cela il leur faut le logement, les espaces verts, les crèches... tout ce dont ils ont besoin pour vivre ». Et lorsque l’on évoque le risque de gentrification du centre-ville, sa réponse fuse : « Nous sommes très loin de ce risque. L’enjeu c’est de construire du logement social ainsi que du logement pour les couches moyennes et les cadres afin de développer un cercle vertueux et de relancer le commerce en centre-ville car nous avons là une vacance anormale... ».

