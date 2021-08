Incidents Nice/OM : le sénateur Jérémy Bacchi dénonce la décision de la Ligue Professionnelle de Football de faire reprendre le match

Accueil > Sports > Incidents Nice/OM : le sénateur Jérémy Bacchi dénonce la décision de la (...)

Dimitri Payet a été bombardé de bouteilles d’eau pleines pendant tout le match avant de tirer des corners (Photo archives Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Le sénateur des Bouches-du-Rhône dénonce la position de la Ligue Professionnelle de Football qui a voulu reprendre la rencontre alors que les joueurs de l’Olympique de Marseille avaient été la cible de projectiles envoyés par des supporters niçois. Il fustige via son compte Twitter : « Honte à la LFP ! Leur décision est une prime à la violence ! En tant que sénateur, j’écrirai dès demain à la ministre des sports Roxana Maracineanu. Vincent Labrune, président de la LFP, doit en tirer les conclusions qui s’imposent et démissionner ! ».

Honte à la @LFPfr ! Leur décision est une prime à la violence ! En tant que sénateur, j'écrirai dès demain à la ministre des sports @RoxaMaracineanu . Vincent Labrune président de la Lfp doit en tirer les conclusions qui s'imposent et démissionner !#TeamOM #OGCNOM — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) August 22, 2021

Jérémy Bacchi adresse un courrier à la ministre des Sports

Et Comme il s’y était engagé, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi a écrit à la ministre des sports Roxana Maracineanu. Dans ce courrier, il rappelle que « la sécurité dans les stades, celle du public comme celle des arbitres et des joueurs, doit être garantie et toutes les parties concernées doivent être rappelées à leurs responsabilité avant que cette situation ne prenne une tournure encore plus dramatique. » Il fait également part de sa stupéfaction quant à « la décision de la Ligue Professionnelle de Football de faire reprendre le match. Je devine derrière cette décision le poids et la pression du diffuseur et des annonceurs qui, une fois de plus, ont privilégié les intérêts financiers au détriment de la sécurité des joueurs ; sécurité que l’arbitre de la rencontre n’estimait lui-même pas suffisante. » Jérémy Bacchi regrette « l’insistance rapportée de Monsieur le Préfet pour que la rencontre reprenne alors que plusieurs centaines de supporters agressifs avaient précédemment envahi le terrain et que manifestement les stadiers et les équipes de sécurité de l’OGC Nice et de l’Allianz Riviera étaient dans l’incapacité absolue de parer à tous nouveaux débordements. »

La victoire sur "tapis vert" à l’OM

Toujours dans cette lettre adressée à la ministre des Sports, Il salue « la sage décision de l’entraîneur et des dirigeants de l’OM de ne pas exposer à nouveau leurs joueurs, qui pour certains avaient déjà été roués de coups. » De fait, le sénateur des Bouches-du-Rhône souhaite que « la Ligue Professionnelle de Football reconnaisse son erreur d’appréciation de la situation et attribue, comme suite logique, la victoire sur "tapis vert" à l’OM ainsi que les 3 points qui l’accompagnent. » Jérémy Bacchi insiste sur un point : « Tout autre décision créerait un très dangereux précédent et donnerait un signal encourageant à tous ceux qui exercent la violence dans les stades et qui trouveraient, par la même ; un moyen d’influencer les résultats sportifs dans le sens qu’ils espèrent. »

Lettre adressée à la ministre des sports

Patricia MAILLÉ-CAIRE

