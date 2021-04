Inde - Opération de solidarité de la France face à la pandémie de covid-19

Accueil > Ailleurs > Politique > Inde - Opération de solidarité de la France face à la pandémie de (...)

8 unités de production d’oxygène médical

Coordonnée par le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et mise en œuvre par l’ambassade de France en Inde, l’opération consistera notamment en l’acheminement par fret aérien et maritime dès la fin de cette semaine : de 8 unités de production d’oxygène médical par générateur fabriquées par une PME française qui pourront pour chacune d’entre elles rendre autonome en oxygène un hôpital indien pendant une dizaine d’années. Les unités de production d’oxygène sont des installations pérennes qui permettent la production d’oxygène médical à partir de l’oxygène présent dans l’air ambiant.

Chaque unité permet d’alimenter un site hospitalier de 250 lits par un approvisionnement en continu. Le débit de l’installation permet d’alimenter 15 patients Covid intubés au sein d’un service de réanimation (ou 30 patients en réanimation conventionnelle) ou 150 patients sous oxygénothérapie au sein d’un service d’hospitalisation conventionnelle. Ces stations incluent également des dispositifs de remplissage de bouteilles d’oxygène ; des containers d’oxygène liquéfié, dont 5 acheminés dans un premier temps, permettant d’alimenter en oxygène médical jusqu’à 10 000 patients sur une journée ; du matériel médical spécialisé contenant notamment 28 respirateurs et leurs consommables ainsi que 200 pousse-seringues électriques.

Renforcer de manière significative et durable les capacités des hôpitaux indiens

En réponse aux besoins exprimés par les autorités du pays, ce matériel est destiné à répondre à l’urgence mais aussi à renforcer de manière significative et durable les capacités des hôpitaux indiens pour soigner les malades et lutter contre la pandémie.

Le soutien de la France fédère les contributions du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des solidarités et de la santé, et celle de grandes entreprises : Air Liquide, BNP Paribas, Capgemini, CMA CGM, Dassault Aviation, EDF, Orano, Sanofi, Safran ainsi qu’ATOS, de Renault, Airbus, L’Oréal, Naval Group, Société Générale, Alstom, Total, ADP, Roquette, Servier, Thales, Schneider Electric, Crédit Agricole, Michelin, ARaymond, Air France, Legrand, Emballiso, Phosphea, NRB Bearings, Dassault Systèmes, Armor Group, Link et Precia Molen, avec le soutien de la chambre de commerce franco-indienne (IFCCI). Ce soutien s’inscrit en outre dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU).

Rodolphe Saadé, président de CMA CGM précise sur son compte twitter : « Notre Groupe se mobilise pour soutenir l’Inde en acheminant des conteneurs d’oxygène par bateau et des unités de production d’oxygène par avion. » Notre Groupe se mobilise pour soutenir l'#Inde en acheminant des conteneurs d'oxygène par bateau et des unités de production d'oxygène par avion. Merci à la Fondation @cmacgm et à nos équipes pour leur mobilisation aux côtés de la #France et du @CdCMAE. @FranceinIndia #COVID19 https://t.co/NOATvnjZIl — Rodolphe Saade (@RodolpheSaade) April 27, 2021



