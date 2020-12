Initiative Nice Côte d’Azur : quelques clics pour devenir plus grand

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Initiative Nice Côte d’Azur : quelques clics pour devenir plus (...)

Financer 230 m² au premier étage du centre commercial Nice-étoile n’est pas une mince affaire pour Initiative Nice Côte d’Azur. Afin de mener à bien cette mission, l’association qui donne un coup de pouce aux créateurs et repreneurs d’entreprise compte sur la générosité et la motivation des Internautes.

L’équipe de Initiative Nice Côte d’Azur ©DR/Inca

Valérie Ammirati, présidente d’Initiative NCA et son équipe, affichent leurs ambitions. Lancé en 2017, le Pop-Up au service des créateurs et repreneurs d’entreprise a besoin de passer à l’étage supérieur. Il faut dire qu’avec seulement 15 m², les possibilités de ce simple corner, lancé il y a tout juste 4 ans, étaient assez limitées pour mettre en avant les nombreux projets des créateurs de la métropole niçoise. Valérie Ammirati a vu les choses en grand et n’a pas lésiné sur les moyens. C’est donc pas moins de 230 m² situés au premier étage du centre commercial Nice-étoile qui accueilleront dorénavant les jeunes patrons du cru.

Du crowdfunding pour un nouvel espace coworking

On est loin du postulat de base et du simple lieu pour donner un petit coup de boost à des entreprises récemment créées ou tout juste reprises et pour lesquelles, un canal de distribution supplémentaire et un peu de notoriété était vital. Initiative NCA veut créer un lieu incontournable pour développer son réseau, échanger sur les réussites, tester de nouvelles choses… Espace d’atelier-formation, de coworking, ce véritable « café du commerce » représente un important investissement qui aurait pu en effrayer plus d’un. Pas la structure niçoise qui, en plus d’un business plan bien ficelé, compte sur un petit coup de pouce. Pour mener à bien ce projet, l’association s’est donc lancée dans une campagne de crowdfunding sur la plateforme en ligne KissKissBankBank..

Les idées ne manquent pas à l’inverse des financements

Différents objectifs ont été fixés comme ce premier pallier de 8 000 euros de collecte pour financer un bar qui se veut le lieu convivial par excellence pour parler business autour d’un bon café. Installation d’une table le long de la vitrine de l’espace café, aménagement d’une terrasse intérieure ou bien encore achat de sièges cosy pour un coin cocooning… Les idées ne manquent pas à l’inverse des financements. Reste maintenant à cliquer. Une chose est sûre : le projet est attrayant et sent bon le business malin et solidaire.

Fabian FRYDMAN