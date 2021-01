Innovation. 5 projets à impact social et environnemental primés dans le cadre de l’Incubateur Francophone Africain 2020

Accueil > Ailleurs > Economie > Innovation. 5 projets à impact social et environnemental primés dans le cadre (...)

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Maghreb et ses partenaires l’Université Sultan Moulay Slimane, MCISE Moroccan Centre for Innovation and Social Entrepreneurship et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Anapec) ont organisé les 21 et 22 décembre 2020 la cérémonie du Pitch final, qui clôture l’édition 2020 de l’Incubateur Francophone Africain (iFA). Cet événement 100% en ligne a réuni les 28 étudiant.e.s ou jeunes dipômé.e.s de 15 pays africains bénéficiaires du programme. 5 projets du Sénégal, du Maroc, de la République démocratique du Congo, du Benin et de la Tunisie ont été récompensés avec des prix allant de 500 à 5 000 euros.