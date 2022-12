Innovation : Aix-Marseille-Provence s’inscrit en ICapitale européenne

Dès 2021 la Métropole Aix-Marseille Provence a décidé de candidater au titre de capitale européenne de l’innovation et, à l’issue des multiples étapes de sélection, la Commission européenne a désigné Aix-Marseille Provence ce mercredi 7 décembre comme grande gagnante du concours, devançant deux autres territoires : Espoo (Finlande) et Valence (Espagne). Didier Parakian, vice-président de la Métropole, qui pilotait la délégation métropolitaine, a récupéré le prix cet après-midi.

Il est à noter que depuis 2015, la Commission européenne décerne le titre de capitale européenne de l’innovation à une métropole ou une ville d’au moins 250 000 habitants, pour coconstruire et expérimenter les services de demain.

Lorsque les résultats ont été annoncés, Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a déclaré : « Je tiens à remercier les équipes, nos élus Didier Parakian, Arnaud Mercier et nos partenaires qui ont œuvré collectivement pour défendre notre candidature et aboutir à ce résultat historique qui fait de notre territoire métropolitain la capitale européenne de l’innovation. Ce prix est, à la fois, la reconnaissance, au niveau européen, de notre excellence et de celle de notre écosystème d’innovation. Ce prix nous octroie 1 million d’euros qui serviront des projets métropolitains dédiés au monde de l’innovation ». Cinq critères principaux ont structuré cette candidature, ayant pour baseline “Innovative diversity” et l’ambition de devenir un modèle de ville durable méditerranéenne.

Depuis sa création, en 2016, la Métropole a placé l’innovation au cœur de sa stratégie de développement territorial. L’Agenda du développement économique de la Métropole, actualisé en 2022, donne une place accrue à l’innovation, qui est à la fois un moteur de croissance et de compétitivité pour l’économie, mais aussi un accélérateur de transition écologique pour le territoire et un facteur d’inclusion pour ses populations.

Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devait lui aussi exprimer sa satisfaction devant ce résultat : « L’Europe a une nouvelle capitale de l’innovation et elle est chez nous en Région Sud. Soutenue par la Région Aix-Marseille-Provence a remporté le prix Icapitale. Un signal fort qui témoigne de l’efficacité de la Région a soutenir les entreprises innovantes de notre territoire ».

Le prix est lancé et géré par l’EISMEA. Pour ce concours annuel, six prix sont décernés aux candidats qui, selon le jury, répondent le mieux aux critères cumulatifs suivants :

Expérimentation - concepts, processus, outils et modèles de gouvernance innovants prouvant l’engagement de la ville à servir de lieu d’expérimentation pour les pratiques innovantes, tout en assurant l’intégration de ces pratiques dans le processus ordinaire de développement urbain.

Effet d’entraînement - accélérer la croissance des start-ups et des PME hautement innovantes en établissant un cadre juridique favorable à l’innovation, en créant un environnement qui stimule la croissance, les investissements privés et publics, les ressources, la diversité et les talents ; et en stimulant la demande d’innovation par des marchés publics efficaces. La ville doit fournir des détails sur les résultats concrets des initiatives présentées.

Création d’un écosystème - libérer le potentiel des villes en tant que facilitateurs de l’écosystème d’innovation local, en favorisant les synergies entre les différents acteurs de l’écosystème d’innovation, qu’il s’agisse du secteur public, de l’industrie, des startups, de la société civile, des citoyens ou des universités, afin de contribuer au développement d’un écosystème d’innovation au sein de la ville.

Expansion - agir comme un modèle pour d’autres villes en soutenant la diffusion et la reproduction de solutions testées qui stimulent l’écosystème local d’innovation ; en promouvant l’apprentissage mutuel, le transfert de connaissances et le renforcement des capacités ; et en renforçant la coopération et les synergies entre les villes qui sont à l’avant-garde de la stimulation de l’écosystème local d’innovation et celles qui sont encore en train d’explorer et de tester leur rôle de catalyseur de l’innovation.

Vision innovante de la ville - les candidats doivent démontrer leur vision/plan stratégique à long terme, en soulignant les initiatives innovantes qui ont contribué positivement à la transformation de la ville et qui soutiendront davantage le développement d’un écosystème d’innovation durable et résilient assurant la transition verte et numérique.