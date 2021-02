Innovation. La Fondation CMA CGM lance son nouvel appel à projets 2021

Accueil > Aix Marseille > Economie > Innovation. La Fondation CMA CGM lance son nouvel appel à projets (...)



L’appel à projets, d’une enveloppe de 150 000 €, s’attachera à soutenir des associations venant en aide à des enfants et des jeunes jusqu’à 25 ans en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les initiatives soutenues porteront sur l’innovation dans l’éducation, autour des thématiques suivantes :

Enseignement numérique, formation et soutien scolaire à distance ;

méthodes pédagogiques innovantes et nouveaux outils digitaux d’apprentissage ;-lutte contre le décrochage scolaire et l’isolement social des enfants et des jeunes ; -développement de compétences personnelles, de la confiance en soi et de l’autonomie ;

création d’actions citoyennes permettant aux enfants et aux jeunes de s’engager ;

lutte contre les stéréotypes dans les choix d’orientation scolaire et professionnelle.

La Fondation a soutenu plus de 300 projets en France et au Liban, venant en aide à plusieurs dizaines de milliers d’enfants

Dans le cadre du programme de mécénat de compétences mis en œuvre par le Groupe CMA CGM, des collaborateurs volontaires s’impliqueront dans l’étude des dossiers, l’accompagnement et le suivi des associations lauréates. En faisant le choix des nouvelles formes d’éducation pour son appel à projets 2021, la Fondation CMA CGM entend poursuivre et amplifier son engagement pour une société plus inclusive et favoriser l’innovation dans l’éducation.

Depuis sa création, elle a soutenu plus de 300 projets en France et au Liban, venant en aide à plusieurs dizaines de milliers d’enfants. En 2020 la thématique de l’appel à projets était « S’engager pour l’éducation » et le Prix de la Fondation CMA CGM avait été décerné en France à l’École au Présent. Les associations La Fabulerie, Formation et Métier, Ambition Cité, Institut de l’Engagement, Contact Club, Espace Pédagogie Formation France, AFEV, Article 1 avaient bénéficié du soutien de la Fondation CMA CGM.

Tanya Saadé Zeenny : « l’éducation est au cœur de nos préoccupations »

À l’occasion du lancement de la 9e édition de l’appel à projets, Tanya Saadé Zeenny, Présidente de la Fondation CMA CGM, déclare : « Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie de Covid-19, l’éducation est au cœur de nos préoccupations pour répondre durablement aux conséquences de la crise et aux besoins des associations du territoire. Avec cette nouvelle édition, nous souhaitons accompagner les associations qui développent des méthodes innovantes et digitales pour un meilleur accès à l’éducation. »

La rédaction