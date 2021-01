Innovations - FFE. La Fondation lance son concours national ouvert aux acteurs de l’ESS

Accueil > Ailleurs > Economie > Innovations - FFE. La Fondation lance son concours national ouvert aux (...)

La Fondation souhaite par ce concours accélérer la mise en œuvre d’actions locales innovantes au service de l’intérêt général et de la solidarité « afin qu’elles bénéficient au plus grand nombre partout en France ». Les lauréats recevront ainsi un soutien financier pendant trois ans et un accompagnement adapté au changement d’échelle et à l’essaimage territorial. Et, Grâce à son large réseau d’entreprises partenaires et sa communauté d’anciens lauréats, la Fondation a acquis « une expérience rare pour assurer le développement des structures de l’ESS qui œuvrent dans les champs de l’environnement, de la culture, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’éducation, de la santé ou de la citoyenneté ». Pour un déploiement de l’accompagnement partout en France la Fondation définit avec chaque lauréat « un plan de développement sur 3 ans et lui permet de bénéficier de missions d’accompagnement par des entreprises expertes répondant aux besoins du lauréat (conseils stratégiques et opérationnels, accompagnement juridique, en communication, ressources humaines, relations publiques…) »

Un concours 2021 plus ouvert

En 2021, la « Fondation la France s’engage » a décidé de rendre son concours « plus accessible » en favorisant les projets portés par des coalitions d’associations et en abaissant à 80 000 € le budget minimum des structures qui souhaitent déposer leur candidature. Comme chaque année, le concours est ouvert aux associations, fondations, fonds de dotation et entreprises sociales agréées "Entreprise solidaire d’utilité sociale" (Esus) ayant leur siège social en France. Les projets sont évalués sur la base de 4 critères : impact social, innovation sociale, capacité de changement d’échelle, efficacité démontrée. Ils sont sélectionnés par 300 jurés indépendants, tous collaborateurs des entreprises partenaires et représentants du monde associatif et de la société civile.

Une filière dédiée à l’Outre-Mer

« Soucieuse d’inclure et d’accompagner tous les territoires », la Fondation a souhaité développer une filière Outre-Mer dédiée qui récompensera deux lauréats ultramarins. « Les critères de sélection sont les mêmes, les types de structures éligibles sont identiques mais leur siège social doit être situé dans l’un des territoires ultramarins », précise la FFE. Les candidatures pour participer au concours doivent être enregistrées entre le 6 janvier et le 23 février 2021.

Bruno ANGELICA

fondationlafrancesengage