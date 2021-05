Accueil > Méditerranée > Rive Sud > Israël. Benyamin Netanyahou n’a pas réussi à former un gouvernement

La Knesset ©n.knesset.gov.il

En tête avec 30 sièges, sur les 120 de la Knesset, lors des législatives du 23 mars -les quatrièmes en moins de deux ans en Israël- Benyamin Netanyahou avait reçu en avril du président Reuven Rivlin le mandat de former un gouvernement. Mais après des semaines de discussions, le Premier ministre le plus pérenne de l’histoire d’Israël n’a pas réussi à réunir une majorité de 61 députés pour former un gouvernement. « Peu avant minuit, M. Netanyahou a informé la présidence qu’il était incapable de former un gouvernement et donc qu’il rendait au président le mandat », a indiqué, dans un bref communiqué, le bureau du président Rivlin.

Le président Reuven Rivlin entame ce mercredi des consultations afin de désigner un député à qui il confiera un nouveau mandat pour former un gouvernement, après l’échec de Benyamin Netanyahou dans cette mission.

En cas de succès, une page de l’histoire se tournera avec le départ de Benyamin Netanyahou, qui aura passé les 12 dernières années au pouvoir. En cas d’échec, les Israéliens devront retourner aux urnes, pour la cinquième fois en un peu plus de deux ans...

La rédaction