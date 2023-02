JOP 2024. Entretien avec Hervé Liberman : ’Que ces jeux remettent le sport à sa juste place dans nos vies’

Accueil > Sports > JOP 2024. Entretien avec Hervé Liberman : ’Que ces jeux remettent (...)

Hervé Liberman, président du Comité régional olympique et sportif Provence-Alpes-Côte d’Azur ©DR

Destimed : Hervé Liberman, vous êtes président du Cros Provence-Alpes-Côte d’Azur mais quelles sont exactement les missions de ces comités régionaux ?

Hervé Liberman : Le Comité régional olympique est le chef de file, le pont, celui qui connaît le mieux le battement de cœur du sport régional. Cet outil de proximité réunit en effet les ligues, comités régionaux et départementaux qui représentent les fédérations dans leur région. Ainsi, les 24 membres du comité directeur sont tous président de ligue ou désigné par une ligue sportive régionale. C’est pourquoi le comité peut clamer haut et fort qu’il est la voix, les jambes et le cœur du sport des territoires. La région Sud, par exemple, c’est 12 600 clubs, 1 150 000 licenciés et nous pouvons rajouter 2 millions de pratiquants sportifs non organisés ce qui porte à plus de 3 millions le nombre de personnes qui pratiquent plus de deux heures d’activité sportive par semaine. De fait, 50% de la population régionale a une pratique sportive régulière. Tout est donc réuni pour que le sport prenne sa juste place dans la société car c’est un élément essentiel de l’équilibre de la vie. D’ailleurs nous sommes les militants de la pratique d’activités physiques qui demandent un vrai travail d’apprentissage aux modes de déplacements doux tels que la marche à pied, le vélo... afin que les jeunes comme les anciens abandonnent leur voiture au bénéfice de déplacements physiques. C’est bon pour leur santé, c’est bon pour la planète. En fait nous sommes des défenseurs de la nature.

Vous dites que le sport est bon pour la santé mais concrètement qu’en est-il, vous avez des données ?

Effectivement, nous disposons d’une étude qui est une première mondiale puisqu’elle mesure l’impact de l’activité physique et sportive du point de vue économique à la fois pour l’individu, l’entreprise ainsi que pour la société civile. Pour le salarié c’est entre 5 et 7% d’économie sur les dépenses de santé annuelles, c’est 3 années supplémentaires d’espérance de vie et un retardement de l’âge du début de la dépendance de 6 ans. C’est aussi une augmentation de 6 à 9% de la productivité. Pour l’entreprise c’est 1 à 14% d’amélioration de la rentabilité nette et, pour la société civile c’est de 308 à 348 euros d’économie de dépenses de santé, soit entre 7 et 9% d’économie. C’est particulièrement important de rappeler les bienfaits du sport lorsque l’on sait la dégradation des indicateurs de santé publique liés à la sédentarité, la baisse des capacités cardio-vasculaires des enfants...

Et au-delà de la pratique ?

On a bien vu avec la dernière Coupe du Monde de football que le sport reste un des outils de motivation, d’intéressement, et le retour à une société souhaitant vivre ensemble. Que n’a-t-on entendu avant le match France-Maroc, les prophètes de malheur qui prévoyaient le pire. Résultat une demi-finale méditerranéenne qui s’est déroulée dans le meilleur esprit et dans une ambiance extraordinaire. D’ailleurs avec des records d’audience. Comment ne pas constater à quel point les appels au boycott ont été balayés. Et que dire de la finale ? Le scénario était digne d’un film d’Hitchcock. Le rêve de conserver le titre était à portée de main des Français avant la tristesse de la défaite aux tirs au but après une remontée héroïque. Nous étions dans une tragédie grecque. Alors, oui, le sport a cette capacité de nous faire rire et pleurer à travers les victoires et les défaites. Et de nous rappeler que l’autre est nécessaire car sans l’adversaire pas de compétition.

En parlant de compétition la France s’apprête à recevoir la plus prestigieuse : les JOP. Marseille pour sa part accueille les épreuves de voile et, tout comme Nice, des matchs de football. Que ressentez-vous ?

Nous vivons un rêve éveillé. 100 ans après, la France retrouve les Jeux et nous sommes particulièrement heureux d’accueillir la voile à Marseille créant ainsi, symboliquement, un lien entre Paris et Marseille. Maintenant, ce que je souhaite c’est que ces Jeux ne soient pas un feu d’artifice devant lesquels on s’émerveille et dont il ne reste rien, plus que le noir, une fois le bouquet final passé. Non, il faut que ces Jeux s’inscrivent dans une logique durable pour la planète comme pour la population. Je crois en la notion d’héritage, et je travaille pour.

Et, Marseille sera la ville d’accueil de la flamme olympique après la traversée de la Méditerranée...

C’est exceptionnel, l’actualité va se nourrir de l’histoire. La ville est née de l’union de Protis, marin grec d’Asie mineure à Gyptis, la princesse autochtone. Une arrivée après une traversée de la Méditerranée qui s’apparente à une véritable épopée homérique joignant le pays des Jeux antiques au pays des Lumières. Une traversée sportive à la fois riche en symboles et porteuse de sens pour Paris 2024, engagé avec ses partenaires à fédérer largement la population autour de l’énergie, des valeurs et des bienfaits du sport. Après avoir été accueilli sur les côtes françaises par une armada de bateaux, le Belem sera amarré dans le port de Marseille donnant le coup d’envoi d’une grande fête populaire sur les quais de la ville. Que la fête commence, que la magie opère, que nous soyons unis autour du sport, ses valeurs et que ces jeux remettent le sport à sa juste place dans nos vies.

Propos recueillis par Michel CAIRE