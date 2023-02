Accueil > Sports > JOP 2024. La flamme olympique...de Marseille

Arrivée du Belem à Marseille avec à son bord la flamme olympique © Paris 2024

Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vient de l’annoncer : c’est à Marseille que la flamme olympique touchera le sol français- à une date encore à déterminer- pour entamer un périple qui la conduira dans soixante départements français avant de rejoindre Paris, le 14 juillet. A ses côtés, pour cette annonce, Benoît Payan, le maire de Marseille, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône, et Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la ville de Paris.

Le Relais de la flamme, premier temps fort des Jeux Olympiques

Le Relais de la flamme est une tradition incontournable des Jeux Olympiques, symbole de paix, d’unité et d’amitié entre les peuples. Lors de chaque édition des Jeux, la torche porte le feu sacré allumé à l’aide des rayons du soleil à l’occasion d’une cérémonie dans le sanctuaire d’Olympie, en Grèce, en hommage aux Jeux antiques. A partir d’Olympie, de nombreux porteurs de la flamme sélectionnés pour l’occasion se succèdent jusqu’à rejoindre la ville hôte des Jeux. La flamme Olympique achève son parcours lorsqu’elle embrase le chaudron de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, alors déclarés ouverts.

Tony Estanguet, dévoile que : « Paris 2024 a choisi la ville de Marseille pour de nombreuses raisons à la fois historiques, symboliques, géographiques… C’était une évidence. Marseille c’est la passion du sport, c’est une ville à l’image des Jeux : populaire, festive, chaleureuse et multiculturelle. Au printemps 2024, ce n’est pas seulement la flamme qui arrivera à Marseille, ce sont les Jeux qui feront leur grand retour, cent ans après leur dernière édition d’été, en France ». Et de lancer, en référence à la victoire de l’OM en Ligue des champions : « C’est à Marseille que tout commence. A jamais les premiers ». Une arrivée qui sera l’occasion d’événements festifs adressés au plus grand nombre, notamment la jeunesse.

10 épreuves de voile et 10 matchs de football

Pleinement engagée dès les prémices du projet de Paris 2024, Marseille sera un acteur de premier plan durant les Jeux avec ses deux sites de compétition : le Stade de Marseille, où auront lieu les épreuves de football, et la Marina où se dérouleront les épreuves de voile. Tout au long de la période de Jeux, la ville accueillera d’ailleurs dans son port le voilier Maxi Banque Populaire XI : un navire exceptionnel qui fera le plus grand bonheur des amateurs de voile et passants. Durant l’été 2024, Marseille sera ainsi le théâtre de nombreuses animations populaires pour faire de cet événement planétaire une grande fête pour toutes et tous.

« L’esprit de solidarité va de nouveau traverser la Méditerranée »

Benoît Payan considère : « Avec cette venue de la flamme depuis la Grèce l’esprit de solidarité va de nouveau traverser la Méditerranée. C’est un bonheur pour la ville de Marseille d’être la première étape du prologue de la flamme olympique et de célébrer avec le monde entier son arrivée en France. Accueillir cette grande célébration festive, sera l’occasion pour tous les Marseillaises et Marseillais de se rassembler, de vibrer et de partager une grande aventure populaire sur le Vieux-Port. Cet événement de portée mondiale permettra à chacun de participer à un moment de joie et de partage placé sous le sceau de la fraternité et de solidarité ». Le maire de Marseille ajoute : « Pour réussir les choses il faut d’abord les rêver, les imaginer impossible et puis les rendre réelles. Merci pour l’honneur que vous nous faites ».

Pour Emmanuel Grégoire : « Cent ans après les Jeux d’été reviennent en France. Il fallait se poser la question symbolique de savoir où la flamme aller toucher le sol. Marseille est apparue comme une évidence. La plus vieille ville de France, pénétrée des influences de la Méditerranée, créée par des Grecs tisse un lien avec l’olympisme. De plus Marseille aime le sport. Et que la ville hôte et la deuxième ville de France se tiennent la main soulignent un enthousiasme national pour ces JOP. C’est aussi l’honneur de Paris que Marseille accueille la flamme. »

Renaud Muselier se félicite : « En moins d’un an, nous allons accueillir les 3 plus grands événements sportifs mondiaux : la Coupe du Monde de rugby en septembre 2023 avec 4 matchs à Nice et 6 matchs à Marseille dont deux quarts de finale. L’arrivée du Tour de France à Nice en juillet 2024. Cela fait 120 ans qu’il arrive sur les Champs Élysées à Paris. Eh bien l’année prochaine il arrivera sur la Promenade des Anglais à Nice. Les Jeux olympiques en juillet-août 2024 avec les épreuves de voile à Marseille et les épreuves de football à Marseille et Nice. Avec ces années exceptionnelles qui s’annoncent, c’est tout notre savoir-faire qui est reconnu dans les domaines de la sécurité, de l’événementiel, du tourisme en région Sud ».

Martine Vassal se dit pour sa part : « Je suis particulièrement fière et heureuse d’accueillir la flamme Olympique qui va parcourir, après Marseille, l’ensemble des Bouches-du-Rhône. Le Département a en effet décidé très tôt, dès 2022, d’être relais de la flamme, car c’est une opportunité extraordinaire de mettre en lumière les atouts de notre belle Provence et d’organiser, tout au long de son parcours, une grande fête populaire pour tous les habitants autour des valeurs du sport. Labellisés "Terre de Jeux 2024" puis "Collectivité hôte", le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont déjà attiré de nombreux athlètes français et du monde entier venus s’entraîner en vue des Jeux de 2024 ».

Michel CAIRE