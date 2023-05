JOP 2024. Arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai 2024

Accueil > Sports > JOP 2024. Arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai (...)

Marseille sera la première ville française à voir la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. Après une traversée d’une dizaine de jours depuis la Grèce, la flamme arrivera sur le Vieux-Port et débarquera du Belem, un des plus anciens trois-mâts d’Europe qui navigue toujours.

Arrivée du Belem à Marseille avec à son bord la flamme olympique © Paris 2024

Le lieu était connu, mais pas la date. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé dimanche 30 avril via son compte twitter que flamme olympique des Jeux de Paris 2024 débarquerait en France, à Marseille le 8 mai 2024. A cette occasion, une grande fête populaire sera organisée. « Rendez-vous le 8 mai 2024 pour l’arrivée de la flamme olympique à Marseille. Une grande fête populaire sera organisée sur le Vieux-Port pour célébrer ensemble la plus grande compétition sportive du monde et l’histoire millénaire de la fondation de notre ville ! »

