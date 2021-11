Accueil > Aix Marseille > Economie > Jean-Luc Chauvin réélu à la tête de la CCI Aix-Marseille Provence

Christophe Mirmand, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a installé ce vendredi 19 novembre 2021 la nouvelle Assemblée de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) composée de 90 membres, désignés par leurs pairs pour cinq ans lors des élections consulaires qui se sont déroulées du 27 octobre au 9 novembre 2021. L’Assemblée Générale d’Installation a élu Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

Jean-Luc Chauvin entouré (de gauche à droite) de Caroline Baron, Philippe Zichert, Corinne Innesti, Christophe Mirmand, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, , Fabrice Alimi, Sandrine Motte et Frédéric Ronal © Treizelux

Jean-Luc Chauvin, réélu à son poste pour un second mandat ne cache pas son émotion : « Cette confiance renouvelée me va droit au cœur. Cette responsabilité m’honore et m’oblige. Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle aventure de 5 années durant lesquelles je serai entouré d’une équipe de femmes et d’hommes issus d’entreprises du Commerce, des Services et de l’Industrie, 90 élus qui incarnent l’énergie et le talent dont regorge notre territoire. 90 élus qui sauront se rassembler et défendre l’Essentiel … pour nos entreprises et notre Territoire ».

Ces chefs d’entreprises bénévoles représentent les intérêts des 134 000 entreprises du commerce, de l’industrie et des services du territoire Aix-Marseille-Provence auprès des pouvoirs publics. Ils administrent la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et orientent les missions d’appui aux entreprises et au développement économique du territoire.

22, dont 12 femmes, siègeront au sein de la CCI régionale Sud dont l’Assemblée Générale d’Installation se déroulera le 9 décembre prochain.

L’Assemblée Générale d’Installation a également désigné les membres du bureau :

■ Philippe Zichert, Vice-président

■ Caroline Baron, Vice-présidente

■ Frédéric Ronal, Trésorier

■ Corinne Innesti, Trésorière adjointe

■ Sandrine Motte, Secrétaire

■ Fabrice Alimi, Secrétaire

Le Président en direction du préfet de région déclare : « l’État ne peut pas d’un côté miser autant sur les Chambres de Commerce et de l’autre ne pas donner à l’Établissement Public que nous sommes les moyens de sa légitimité et de sa reconnaissance en ne créant pas les conditions optimales pour ce temps important de la Démocratie consulaire ». Il insiste sur l’importance d’accélérer : « Il nous incombe désormais, de mobiliser toute notre énergie et de faire preuve d’audace pour amplifier les actions menées par la CCIAMP… et elles sont déjà nombreuses ! (... ) Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir … et nous devrons accélérer Aix-Marseille-Provence » « Oser, se challenger, aller plus loin, faire des erreurs, se relever, réessayer » : c’est cette alchimie mêlant volonté de porter des projets, posture visionnaire et prise de risque, qui est ancrée dans l’ADN du président.

Il énonce les défis à relever qui sont au nombre de 6 :

■ Premier Défi : Ensemble, Accélérons la relance et les transitions.

■ Deuxième Défi : Ensemble, Accélérons l’innovation et le business.

■ Troisième Défi : Ensemble, Accélérons l’entrepreneuriat pour tous.

■ Quatrième Défi : Ensemble, Accélérons nos centres-villes.

■ Cinquième Défi : Ensemble, Accélérons pour une métropole internationale, une métropole Monde.

■ Sixième et dernier Défi : Ensemble, Accélérons le développement et l’attractivité économique d’Aix-Marseille Provence.

Jean-Luc Chauvin annonce : « Maintenant, nous allons dans les prochaines semaines décliner et détailler ces 6 défis avec l’ensemble des élus et établir notre feuille de route et plan d’actions pour les 5 années. »

Il tient également à mettre en exergue « quelques points saillants du bilan de mandature 2016-2021 »

■ L’étude Goodwill démontre « par les chiffres une utilité accrue de notre CCIAMP, avec + 20% de valeur créée pour le territoire en 2019 par rapport à 2016, malgré une baisse de 33% de reversement de la Taxe pour Frais de Chambre sur la même période » ;

■ Grâce à la multiplication des actions « que nous avons menées », ce sont 84 752 entreprises qui ont eu recours aux services de la CCIAMP depuis le 1er janvier 2017 » ;

■ Près de 32 000 entreprises ont bénéficié de la "Cellule Urgence Covid 19", « en étant écoutées, contactées, aidées et accompagnées dans leurs démarches » ;

■ A l’international, « une dimension indissociable de notre territoire par nature ouvert sur le monde ; nous avons à notre actif de belles concrétisations telles que le réseau Africa Link, 36 missions à l’étranger et 49 délégations internationales reçues » ;

■ « Nos outils de formation ont été reboostés avec + 40 % des effectifs de l’École Pratique, avec + 160 % d’effectifs de l’ISBATP » ;

■ Nous avons poussé fort le business local, avec des produits BtoB, comme le "Metropolitain Business Act" qui compte 1 005 entreprises désireuses de faire du business avec des entreprises locales et des Grands Donneurs d’Ordre publics et privés ; et également avec des produits BtoC grâce aux chèques cadeaux Treiz’Local qui permettent à leurs bénéficiaires de dépenser dans des commerces de la Métropole ;

■ « J’aimerais aussi citer de belles réalisations avec l’extension du campus de Kedge Business School à Luminy pour 34 millions d’Euros d’investissement, le Riality Lab, le Sky Center La Marseillaise, le Palais 1860 » ;

■ « Enfin, je n’oublie pas La dynamique collective de "Tous Acteurs" avec 147 partenaires issus du monde économique ».

Michel CAIRE

