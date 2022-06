Mgr Jean-Marc Aveline, l’archevêque de Marseille, élevé au rang de cardinal

Accueil > Aix Marseille > Société > Mgr Jean-Marc Aveline, l’archevêque de Marseille, élevé au rang de (...)

Mgr Jean-Marc Aveline élevé au rang de cardinal par le pape François ©Destimed/RP

C’est à l’issue de la prière du Regina Caeli, ce dimanche 29 mai, que le Pape François a annoncé la tenue d’un consistoire. Parmi les futurs cardinaux, le français Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Le consistoire se tiendra le 27 août.

Mgr Aveline indiquait à Vatican News que c’est au volant de sa voiture qu’il a appris la nouvelle : « Au début, j’ai cru qu’il s’agissait d’une plaisanterie avant de découvrir que c’était une réalité ». Il ne cache pas sa surprise et rappelle : « Ce n’est pas quelque chose pour laquelle on postule ». Il voit dans cette nomination : « Un signe positif pour Marseille » et s’inscrit dans une volonté « de travail de communion de l’Église au service de l’unité de la famille humaine, de la Paix et de la fraternité ».

Monseigneur Aveline est né en 1958 à Sidi Bel Abbés avant de venir, avec sa famille, à Marseille. Outre ses études religieuses, notamment à l’Institut catholique de Paris, où il a obtenu un doctorat en théologie en 2000, il a également obtenu une licence en philosophie auprès de la Sorbonne.

Ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Marseille, il s’est essentiellement consacré à la formation, notamment en tant que fondateur et premier directeur de l’Institut de sciences et de théologie des religions (ISTR) de Marseille, de 1992 et 2002, et de 1995 à 2013 comme directeur de l’Institut Saint-Jean, qui deviendra en 1998 l’Institut Catholique de la Méditerranée, un pôle associé à la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Lyon, où il a également enseigné. Depuis 2007, il était aussi vicaire général du diocèse de Marseille. Au sein de la Curie romaine, il fut de 2008 à 2012 consulteur au sein du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux.

En décembre 2013, il avait été nommé évêque auxiliaire de Marseille et, en août 2019, il avait été nommé archevêque de Marseille, pour succéder à Mgr Georges Pontier, qui avait atteint la limite d’âge de 75 ans depuis le 1er mai 2018.

Vatican News précise que le 9 avril dernier, le Pape François avait reçu durant près d’une heure l’archevêque de Marseille, au Vatican. « Une première audience dense entre le Saint-Père et l’archevêque de la cité phocéenne, qui ont évoqué ensemble, « comme des pasteurs », tout l’intérêt d’une « théologie de la Méditerranée », et comment Marseille s’y intègre pleinement. Une rencontre pour « nourrir des réflexions » et « faire mûrir un discernement » sur tous ces sujets communs aux pays du pourtour méditerranéen, confirmant que le Saint-Père considère Marseille « comme la porte d’entrée » assurée pour un voyage en France. La cité phocéenne incarne donc logiquement « l’étape supplémentaire » de ce long pèlerinage du Pape accompli en Méditerranée, depuis Lampedusa en 2013 ».

Précisons que le consistoire est la réunion des cardinaux, à la demande du pape, lors de la nomination des nouveaux cardinaux ou pour se pencher sur une question particulière. Il existe également des consistoires « extraordinaires ». Ils servent au pape d’instance de consultation sur des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance. Le consistoire est l’un des actes majeurs de gouvernement du pape et un lieu important de mise en œuvre de la collégialité.

La rédaction

Cinq cardinaux français

A 63 ans, Mgr Jean-Marc Aveline rejoint les quatre autres cardinaux français âgés de moins de 80 ans qui auraient la charge d’élire un nouveau Pape en cas de conclave, Mgr Dominique Mamberti, Mgr Philippe Barbarin, Mgr Jean-Pierre Ricard et Mgr André Vingt-Trois.