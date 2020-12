Grand Port maritime de Marseille. Jean-Marc Forneri est décédé brutalement à l’âge de 61 ans

Accueil > Provence > Economie > Grand Port maritime de Marseille. Jean-Marc Forneri est décédé brutalement à (...)

Jean-Marc Forneri présidait depuis 2014 le conseil de surveillance du GPMM, un poste où il avait réélu pour cinq ans le 24 avril 2019 (Photo archivesDestimed/R.P.)

Né à Marseille, le banquier d’affaires, fondateur de Bucéphale Finance et ancien président de Crédit Suisse First Boston France a suscité une vive émotion dans le monde des affaires et à Marseille, où il a présidé le Grand port. Après avoir commencé des études de droit à Aix-en-Provence, Jean-Marc Forneri avait gagné Paris pour les poursuivre et suivre également l’enseignement de l’Institut d’études politiques (IEP). Titulaire d’une maîtrise en droit, du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa), diplômé de l’IEP, il avait intégré l’ENA (École nationale de l’administration). A l’issue de cette scolarité, il avait débuté sa carrière en 1984 comme inspecteur des finances, avant de devenir trois ans plus tard conseiller auprès d’Édouard Balladur alors ministre des Finances. En juillet 1988, à 29 ans, il rejoint la société cotée Rossignol en tant qu’administrateur, directeur général du groupe. A l’issue de six années passées au sein du numéro 1 mondial du ski, Jean-Marc Forneri rejoint le groupe Worms, conglomérat présent dans le sucre, le transport maritime, l’assurance et la banque, où on lui confie le développement de la banque d’affaires Demachy Worms. Après avoir pris en 1996 la présidence en France de Crédit Suisse First Boston, banques d’affaires du groupe Crédit Suisse, il crée en 2004 avec un partenaire et quelques collaborateurs Bucéphale Finance. La PME de conseil deviendra un des leaders des fusions-acquisitions sur la place de Paris. Jean-Marc Forneri présidait depuis 2014 le conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille, un poste où il avait réélu pour cinq ans le 24 avril 2019.

Stéphane Richard, PDG d’Orange de réagir sur twitter :

J’apprends avec une infinie tristesse le décès brutal de Jean Marc Forneri, un grand banquier d’affaires, un grand marseillais, et surtout un grand ami. Mes pensées très émues à sa famille et à ses proches. — Stéphane Richard (@srichard) December 29, 2020

Tout comme Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de Régions de France :

Bâtisseur, Marseillais remarquable, Jean-Marc #Forneri a fait entrer le #GPMM dans le 21e siècle. Je perds un ami d’enfance avec qui j’étais très lié : mes tendres pensées vont à sa famille, ses proches. Aujourd’hui, comme la grande communauté portuaire, nous sommes orphelins. pic.twitter.com/xwR4UseAF9 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 29, 2020

