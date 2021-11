Jean-Pierre Savarino, réélu Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Jean-Pierre Savarino, réélu Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (...)

Les membres du Bureau (absents sur la photo Pascal Nicoletti et Jessica Bovis) ©CCI Nice Côte d’Azur

Jean-Pierre Savarino a été élu à l’unanimité. Avec un renouvellement des membres à 60% et une présence de 40% de femmes, la composition du Bureau est la suivante :

Laurent Lachkar, Vice-Président en charge de la Formation

Fabienne Gastaud, Vice-Président en charge de l’Industrie -Energie et Environnement

Cédric Messina, Vice-Président Délégué en charge de l’Innovation

Jacques Kotler, Vice-Président Délégué en charge du Commerce

Charles Galbois, Vice-Président Délégué en charge du Tourisme

Anis Nassif, Trésorier

Karine Brut, Trésorier adjoint

Anne Lechaczynski, Secrétaire et déléguée à l’International et aux projets européens

Jessica Bovis, Secrétaire et déléguée à l’Aménagement du Territoire

Sont associés 2 conseillers spéciaux :

Pascal Nicoletti et Michèle Hoellard